«Глухий кут» Донбасу: Росія гальмує переговори

Представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер днями відвідав прифронтові території Донбасу. Цей візит відбувся на тлі кількох важливих змін. По-перше, з початку травня замість антитерористичної операції на Сході України відбувається операція Об’єднаних сил – керує процесом українська армія, а не Служба безпеки. А по-друге, Україна вже кілька тижнів обороняє себе американськими протитанковими системами Javelin. Чи вплине візит Волкера на переговорний процес, який зараз «на паузі»? І чи дійсно Росія шукає заміну Владиславу Суркову – негласному «куратору» дій Кремля на Донбасі?

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За кілька кілометрів до позицій сепаратистів, у «сірій зоні» Донбасу – поважний гість зі США. Представник Державного департаменту у справах України Курт Волкер зустрічається з місцевими жителями, спостерігачами місії ОБСЄ та керівництвом операції Об’єднаних сил. Він вкотре озвучує тезу: події на Донбасі – це не заморожений конфлікт, і не внутрішнє протистояння. Це наслідок агресії Росії, від якої тут щодня страждають люди.

«Те, що ця агресія триває і зачіпає місцеве населення – трагедія. Росія каже, що хоче захистити російськомовне населення. Проте найкраще, чим вона може допомогти цим людям – забрати свої війська. Слід дозволити повернути мир на ці території і дати їм відновитись під українським керівництвом», – каже Волкер.

Утім Кремль не поспішає згортати військову та політичну присутність на частині Донбасу. Зрушити ситуацію з місця могла би миротворча місія ООН. За планом, вона могла би працювати на усій непідконтрольній Києву території – так пропонують Україна, США та Європа. Проте такий варіант невигідний для Кремля. Росія згодна на миротворців лише уздовж лінії зіткнення.

«Глухий кут»

Переговори з Кремлем і раніше були непрості. А зараз – узагалі в «глухому куті», визнає Курт Волкер. Остання його зустріч із переговорником від Росії Владиславом Сурковим була у січні. А після цього – тиша.

Ймовірно, Москва шукає Суркову заміну, повідомляють російські медіа. Кремль цю інформацію не коментує.

«Ми ніколи не передбачаємо якихось кадрових рішень і повідомляємо про підписані накази, коли вони надходять», – заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Та навіть якщо Суркову і не знайдуть місце у новій команді Володимира Путіна – це не означає, що цілі Росії зміняться, каже російський політик Максим Шингаркін.

«Я думаю, що ініціатива, звісно, у першу чергу, за самим Владиславом Сурковим. Він, фактично, звільняє місце для нового покоління політиків», – додає Шингаркін.

Колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер припускає – Сурков взагалі нічого не вирішував на переговорах щодо Донбасу. Тож замінять його, чи ні – не має значення.

«​Я не думаю, що Сурков колись мав реальну владу у переговорах. Думаю, він переважно створював видимість переговорів зі Сполученими Штатами. Щоби у такий спосіб з'явилась ілюзія, ніби відбувається змістовний діалог. А насправді ж Кремль продовжував свою руйнівну стратегію щодо України, не змінюючи нічого», – прокоментував Карпентер для Радіо Свобода.

Норманські перспективи

Через мовчання Кремля заморожені не лише переговори між Волкером та Сурковим. Нормандська четвірка – теж на паузі. Франція, Німеччина та Україна чекають, що вирішать в Росії.

Низка українських та західних експертів упевнені, нормандський формат став би ефективнішим, якби долучились Сполучені Штати. Проте Курт Волкер каже: можна, але навіщо?

«Франція та Німеччина – дуже серйозні. У нас, інколи, є різниця в тактичному підході – вони намагаються просуватись вперед маленькими кроками, проводити рівні переговори з обома сторонами. Це їхній підхід і ми його підтримуємо. США намагаються більш амбітно підходити до вирішення всього конфлікту. Потрібно, щоб Росія ухвалила ключове рішення – припинити конфлікт. Тоді буде величезний прогрес», – говорить Волкер.

Кремль пригальмував агресію через удар із Заходу у вигляді численних санкцій, вважає радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон.

«Росія досі намагається розширити свій вплив в Україні та інших місцях Східної та Центральної Європи, у Сирії та на Близькому Сході. Тож є багато питань щодо Росії. І думаю, деякі кроки, що ми зробили, Росія не передбачала», – каже Болтон.

Відновити переговорний процес – складне питання, додає екс-заступник міністра оборони США Майкл Карпентер.

«Єдиний спосіб змусити Росію вести змістовні переговори – це збільшити ціну за її дії. Суттєвіше, ніж це є зараз. Це означає повне блокування операцій російських банків. Слід запроваджувати санкції для компанії. Це може змінити поведінку Кремля. А от у тому темпі, як усе рухається зараз, – не думаю, що Путін має стимули змінювати свої наміри щодо України, на жаль», – додає Карпентер.

Київ та його західні партнери погоджуються: врегулювання ситуації на Донбасі потребує ще багато часу. І відібрати у Росії силою захоплені українські землі вже не вдасться, переконаний Курт Волкер. Кремль має погодитись припинити агресію.

Тільки тоді захоплена контрольованими Росією бойовиками частина Донбасу повернеться під контроль Києва. Тож від Росії очікують розмороження переговорів і остаточної відповіді: бути чи не бути миротворчій місії на всій нині окупованій частині Донбасу та частині україно-російського кордону.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».