Чи може бути розширений «нормандський формат»? Інтерв'ю з Куртом Волкером

США перебувають у постійному контакті з європейськими партнерами. Захід єдиний в тому, щоб спонукати Росію до переговорів і припинення агресії. Водночас Європа обрала «тактику маленьких кроків», а США – більш «амбітний» підхід у спілкуванні з Росією стосовно війни в Україні. Про це розповів спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю голові Української служби «Голосу Америки» Мирославі Ґонґадзе.

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– Президент України заявляв про можливість нових обговорень в рамках «нормандського формату». США все ще не відіграють роль в цьому обговоренні. На вашу думку, чи варто США брати участь в цій угоді?

– До Мінського процесу, звичайно, входять Україна, Росія та ОБСЄ. «Нормандський формат» – це Франція, Німеччина, Україна та Росія. Ми говоримо з усіма, ми маємо постійний діалог з Україною, дуже часто говоримо з Великобританією, Канадою, Швецією і, звичайно, з Францією та Німеччиною як партнерами в «нормандському форматі», і ми ведемо діалог з росіянами, тому я не думаю, що формальна участь в «нормандському процесі» не багато що змінить для нас або для них.

Ми хочемо спілкуватись з Росією на більш стратегічному рівні, мушу визнати, безуспішно, але ми хотіли спілкуватись про більш широке припинення конфлікту, виведення військ, встановлення миру і повного виконання «Мінська»

Цей інструмент важливий і корисний. І ми намагаємось його посилити. Наприклад, ми спілкувались з французами та німцями стосовно їхніх цілей. І ми прагнемо їх підсилювати, наголошувати на окремих питаннях, таких, наприклад, як припинення вогню, відведення важкої зброї, які є важливими для них.

Ми хочемо спілкуватись з Росією на більш стратегічному рівні, мушу визнати, безуспішно, але ми хотіли спілкуватись про більш широке припинення конфлікту, виведення військ, встановлення миру і повного виконання «Мінська». Це – виклик вищого порядку, адже кінцевою метою є мир і безпека людей, які тут є і це стане можливим, коли територію буде повністю повернено Україні.

– На жаль, Франція та Німеччина є дуже слабкими і, зокрема, видається, що вони не повною мірою розуміють загрози від російської агресії. США є серйозним партнером для України. Якщо Україна б звернулась з проханням до США увійти до «нормандського формату» або змінити формат, чи розглядали б це США?

Потрібно, щоб Росія прийняла основоположне рішення припинити конфлікт. І якщо ми цього досягнемо, ми, гадаю, зможемо досягти величезного прогресу

​– По-перше, я вважаю, що Франція та Німеччина дуже серйозні. Думаю, вони дуже чітко розуміють природу конфлікту, відповідальність Росії і те, як розвиваються події. У нас інколи є різниця в тактичному підході. Вони намагаються просуватись вперед маленькими кроками, намагаються проводити рівні переговори з обома сторонами, щоб зробити ці невеликі кроки. Це їхній підхід. І ми його підтримуємо. Ми також намагаємось більш амбітно підходити до вирішення всього конфлікту. Потрібно, щоб Росія прийняла основоположне рішення припинити конфлікт. І якщо ми цього досягнемо, ми, гадаю, зможемо досягти величезного прогресу.

Що стосується долучення США до «нормандського формату», вважаю, це має бути узгоджено з партнерами «нормандського формату», включаючи Францію та Німеччину стосовно того, що це корисно, але я не вважаю, що США мають проштовхувати себе на цю роль. Ми чудово спілкуємось навіть без статусу формального партнера.

– А якщо Україна звернеться з таким проханням?

– Україна є однією з чотирьох сторін «нормандського формату». І вони всі мають погодитись, з огляду на формат, який вони створили. Знову, ми маємо тісні стосунки з Україною, відбувається постійний діалог, і я не певний, що нового ми досягнемо в цьому варіанті. Звичайно, якщо вони всі захочуть, щоб США це зробили, то, звичайно, в адміністрації це будуть розглядати.​