Порошенко та Волкер обговорили звільнення українських заручників – АП

Президент України Петро Порошенко та спеціальний представник Державного департамент США з питань України Курт Волкер наголосили на необхідності звільнення українців, які утримуються на окупованих українських територіях та в Росії, інформує прес-служба Адміністрації президента.

Крім того, співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відзначили важливість розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині регіону.

В АП зазначили, що Порошенко та Волкер також говорили про співпрацю у сфері безпеки та оборони між Україною та США, зміцненню партнерства України з НАТО та питанню енергетичної безпеки «з урахуванням ризиків, які несе «Північний потік-2».

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей. За даними ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують 64 людини.