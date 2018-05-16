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16 Травень 2018, Київ 19:19
Новини | Події

Геращенко: Волкер з депутатами обговорив перспективи миротворчої місії на Донбасі

Курт Волкер

Перший заступник голови Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє, що депутати і спеціальний представник США з питань України Курт Волкер обговорили перспективи миротворчої місії на Донбасі.

«Високопоставлений американський дипломат щойно повернувся з Донбасу, де ознайомився зі складною безпековою, гуманітарною, екологічною ситуацією. Й сьогодні обмінявся думками з депутатами щодо перспектив миротворчої місії на Донбасі, роботи КПВВ, проблем переселенців, екологічної проблематики», – написала Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, це була відверта дискусія з широкого кола питань, зокрема сторони також обговорили хід реформ в Україні, роботу над законами про антикорупційний суд і нацбезпеку.

Курт Волкер, який нині перебуває з візитом в Україні, напередодні побував на Донбасі.

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У квітні президент України Петро Порошенко заявив, що понад 40 країн готові взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Обговорення можливості та умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще обговорюється.

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