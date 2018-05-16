Парубій обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі

Голова Верховної Ради Андрій Парубій обговорив з представником Держдепартаменту США у питаннях України Куртом Волкером ситуацію на Донбасі.

«Зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту #США @StateDept у питаннях України Куртом Волкером @SpecRepUkraine Подякував за підтримку України і надання летальної оборонної зброї. Обговорили ситуацію на Донбасі і законодавчі плани Верховної Ради», – йдеться у повідомленні на сторінці Парубія в twitter.

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Курт Волкер, який нині перебуває з візитом в Україні, напередоні побував на Донбасі.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.