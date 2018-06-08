Порушення Росією міжнародного права: як за це покарати Москву?

Росія, проголосивши себе правонаступницею Радянського Союзу, успадкувала притаманну йому зовнішню політику, яку характеризують нехтування нормами міжнародного права, спроби повернути під вплив Москви колишні республіки СРСР та розколоти єдність західного світу. Свого часу радянські танки проїхали середмістями Будапешта (1956 рік), Праги (1968 рік), щоб придушити демократичні революції та виступи. А вже на початку 21-го століття Росія здійснила військову агресію проти суверенних Грузії та України, а перед цим проти Молдови, зазначають українські експерти. Нині Росія зосередила проти України кілька армій. Питання, як змусити Росію, як державу-агресора, заплатити за агресію, міркували 8 червня у Києві політологи й дипломати на конференції «Порушення Росією міжнародного права: наслідки для світу», який організували міжнародний «Центр дослідження Росії», Українське відділення Асоціації міжнародного права та університет «Кобе Гакуін» (Японія).

Керівник «Центру дослідження Росії», екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає важливим для українських правників і дипломатів ретельно фіксувати протиправні дії Росії для підготовки позовів проти Росії як держави-агресора та країни, яка спонсорує тероризм. І насправді це не так просто, оскільки росіяни ведуть не просто «гарячу війну» проти України, а і війну юридичну, інформаційну та гуманітарну.

Ми говоримо не про конкретних російських політиків, державних діячів чи військових, які порушують норми міжнародного права. Ми говоримо про державу

«Ми говоримо не про конкретних російських політиків, державних діячів чи військових, які своїми діями або рішеннями порушують норми міжнародного права. Ми говоримо про державу, яка не просто нехтує визнаними світом нормами, а руйнує їх, це одна з цілей Росії – зруйнувати систему міжнародного права. Довести це і здійснити за це покарання – складно. У міжнародних судах взагалі покарати особу легше, ніж покарати державу», – зазначає експерт.

Тож збір фактів, створення масиву доказової бази проти Росії – це справа державної ваги, до якої мають бути залучені не лише урядовці, а й незалежні експерти, журналісти і військові, додав Огризко.

Експерти: від рахування кількості танків Росії на Донбасі треба перейти до формування бази злочинів Росії

Власне, з перших днів військової агресії саме захисники України на собі відчули, як Росія «дотримується» норм міжнародного права та «допомагає» «братньому» народові України, анонсувавши Крим та порушуючи територіальну цілісність України. Тисячі кадрів військової хроніки та цілі альбоми світлин, які на лінії розмежування знімали (і знімають) журналісти і бійці; зафіксовані безпілотними літальними апаратами аеророзвідки моменти в’їзду на окуповану частину Донбасу і пересування нею російської військової техніки та обслуги – все це, оформивши належним чином, Україна використовує як докази російської агресії, і ці ж факти свідчать про нехтування Кремлем норм міжнародного права. На цьому наголошували учасники нинішньої конференції.

На жаль, дотепер, на п’ятому році війни, серед влади в Україні переважають політичні оцінки діям Росії, натомість правового аналізу бракує, констатував президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний і повноважний посол Володимир Хандогій.

Маємо дуже багато політичних оцінок, а от правового аналізу, юридичних аргументів бракує – а саме з цим необхідно іти з позовами проти Росії до міжнародних судів

«Маємо дуже багато політичних оцінок, а от правового аналізу, юридичних аргументів бракує – а саме з цим необхідно іти з позовами проти Росії до міжнародних судів та відстоювати свою позицію в ООН та інших міжнародних організаціях», – зазначив дипломат.

У травні СБУ заявила, що нею зібрані докази щодо порушення Росією міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму; докази буде передано до міжнародного суду ООН за позовом України, пообіцяли у спецслужбі.

Дипломатичний радник СБУ Валерій Гребенюк зауважив, що потрібна подальша робота на цьому напрямку, і додав, що не варто забувати і про інше:

зовнішня політика Росії є продовженням внутрішньої політики Кремля, яка ґрунтується на порушеннях основних прав і свобод людини.

Посилення авторитарного режиму усередині Російської Федерації супроводжується порушенням прав людини у самій Росії

«Посилення авторитарного режиму усередині Російської Федерації супроводжується насильницькими спробами повернути під вплив Москви колишні республіки СРСР, з одного боку, а з іншого – порушенням прав людини у самій Росії – наприклад, свободи на мирний протест або свободи слова, такі дії захід засуджує, але на тому все. І фактів цьому багато, і їх треба фіксувати, бодай ті, які стають відомими за межами Росії», – зазначає Гребенюк.

Як зазначили учасники конференції, чим швидше буде сформована доказова база проти Росії як держави, котра порушує міжнародне право, як держави-спонсора тероризму, тим більш вірогідно, що скоєне російським авторитарним режимом зло проти людяності не залишиться безкарним або забутим.