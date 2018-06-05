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Днепр – В Днепре правозащитники помогают переселенцам, потерявшим во время военных действий на Донбассе свое имущество, судиться за компенсации. В работе у юристов – несколько таких дел. За каждым из них стоит трагедия конкретного человека, конкретной семьи. Ни одному из переселенцев в Украине пока не удалось получить от государства никаких компенсаций, хотя часть судов была на их стороне. Между тем юристы говорят, что все эти дела имеют перспективы в Европейском суде по правам человека. Материалы некоторых истцов – как то пенсионерки Галины Ермоловой из Донецка – уже передали в суд в Страсбурге, материалы других – проходят все судебные инстанции в Украине перед обращением в Европейский суд.

Лето 2014 года в Шахтерске было горячим. В конце июля украинские войска закрепились на окраинах города. Террористы, поддерживаемые российскими военными, накапливали силы для наступления. И между двух огней оказались мирные жители. Из-за обстрелов многоэтажки выгорали целыми подъездами, люди сутками боялись выходить из подвалов.

«За одну ночь я стала бомжом»

Ночь со 2 на 3 августа пенсионерка Нина Панфилова до сих пор вспоминает с содроганием. С вечера и до утра город был под обстрелами. Прятались, кто где мог. Нина Юрьевна вместе с соседями – в подвале.

«Мы были в подвале «Кинотехникума». Нас там было столько, что сидеть было негде. И бомбили, и бомбили…», – вспоминает переселенка.

На утро, когда обстрел прекратился, многие не нашли своих домов. В квартиру Нины Панфиловой попал снаряд. Дальнейший пожар, который никто и не собирался тушить, уничтожил все имущество – мебель, бытовую технику, одежду, документы, фотографии.

Было все, живи только и радуйся. Даже ложка, которой я ела, для меня была ценной. А теперь я бомж

«Полностью все сгорело. Осталась одна земля. У меня не осталось ни-че-го. Все-все сгорело в одну ночь. Стенка в зале, кожаный диван, два кресла, было все, живи только и радуйся. Даже ложка, которой я ела, для меня была ценной. А теперь я бомж», – сказала Радио Свобода Нина Панфилова.

Убежав из родного города, Нина Панфилова осела на Днепропетровщине. Сейчас живет в общежитии для переселенцев в Павлограде. Все эти годы женщина пытается выяснить, кто же должен нести ответственность перед вынужденными переселенцами за уничтоженную войной недвижимость? Пенсионерка обращалась во многие инстанции, в том числе, к городской власти Павлограда. Везде – непонимание и отказ. В прошлом году решила подать в суд. Юристы помогли женщине составить иск против государства Украина, которое она считает ответственным за то, что не смогло защитить своих граждан.

Ответчиком в иске выступал Кабинет Министров Украины и Государственная казначейская служба Украины. Женщина потребовала денежную компенсацию в размере 503 тысяч 668 гривен.

«Начала ходить по судам, начала ходить к мэру, в инстанции, которые распределяют жилье. А они мне в лицо смеются. Буцают. Только правозащитники помогают», – говорит Нина Панфилова.

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Решение суда: отказать

Бердянский гор-районный суд Запорожской области, который рассматривал иск, был категоричен: причинно-следственной связи между действиями ответчиков и разрушением квартиры истицы нет. В компенсации отказано.

«Суд приходит к выводу о том, что в ходе судебного разбирательства не был установлен факт наличия причинно-следственной связи именно между действиями ответчиков и причиненным истцу ущербом, а потому в удовлетворении иска следует отказать», – идет речь в решении суда.

Судебная система Украины не готова признать ответственность государства за ее граждан, говорят юристы. Но Нина Панфилова пытается обжаловать это решение суда в апелляционной инстанции. Ее дело также имеет перспективы в Европейском суде по правам человека, говорять правозащитники.

Европейская практика: ответственно государство – правозащитник

Юрист общественной организации «Правозащитная группа «Січ» Марина Киптилая, которая занимается делом Нины Панфиловой, отмечает: имело место преступление, предусмотренное несколькими статьями Уголовного кодекса Украины, в частности, статьей 194 (то есть умышленное уничтожение имущества путем поджога, взрыва или иным общественно опасным способом и причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах).

В подобных делах, по европейской практике, ответственно государство. Прецедент, говорит юрист, – решение Европейского суда по правам человека от 8 января 2004 по делу Айдер и другие против Турции (Ayder and Others v. Turkey). В этом случае Европейский суд указал, что ответственность государства «носит абсолютный характер».

По словам Марины Киптилой, законодательство Украины предусматривает компенсаций за разрушенное в зоне АТО жилье, однако практика таких выплат не сформирована. До 2016 года украинские суды вообще отказывали переселенцам в возмещении ущерба, но за два последних года около десятка людей смогли доказать свое право на получение денег за утраченное жилье. Однако ни одно судебное решение пока не вступило в силу: они оспорены или все еще оспариваются.

Между тем в Верховном суде Украины должно рассматриваться так называемое «образцовое дело». Решение по нему, надеются юристы, будет ключевым.

Всем, кто утратил жилье из-за военных действий на Востоке Украины, юрист советует обращаться в суды. Говорит: судиться нужно не только против государства Украина, но и против правительства России.

Мы подавали иск к Кабмину Украины как представителю государства, в том числе и в вопросах борьбы с терроризмом, и к Госказначейству, как к распорядителю средств госбюджета. Но также можно подавать иски и привлекать в качестве ответчика Российскую Федерацию в лице ее правительства, указывая адрес Посольства РФ в Украине

«Верховный суд должен рассмотреть так называемое «образцовое дело», после которого суды при рассмотрении таких дел будут уже принимать во внимание практику Верховного суда. Что касается Панфиловой Нины Юрьевны, мы подавали иск к Кабинету министров Украины как представителю государства, в том числе и в вопросах борьбы с терроризмом, и к Госказначейству как к распорядителю средств государственного бюджета. Но также можно подавать иски и привлекать в качестве ответчика Российскую Федерацию в лице ее правительства, указывая адрес Посольства РФ в Украине», – отмечает Марина Киптилая.

Она также добавляет, что «Украинский Хельсинский союз» разработал типовой иск и инструкцию для получения компенсаций за жилье – их могут использовать переселенцы для обращения в суд.

Между тем пенсионерка-переселенка Нина Панфилова подсчитала: даже если суд окажется на ее стороне и ей выплатят полмиллиона гривен компенсации, денег уже вряд ли хватит на покупку в Павлограде жилья, соразмерного ее квартире в родном Шахтерске. Разве что в маленьком городке или селе, где жилье дешевле.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)