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Объявления о купле/продаже жилья на оккупированной территории Донбасса встречаются не так часто, как это было раньше, в мирное время. Несмотря на это, рынок недвижимости реально существует, а квартиры периодически продают и покупают. На сегодняшний день на подконтрольной группировке «ДНР» территории функционируют более ста крупных агентств недвижимости. Об этом специально для Радио Донбасс.Реалии пишет блогер из неподконтрольного Донецка.

Цены на хорошие «однушки» в оккупированном Донецке варьируются от 8 до 12 тысяч долларов

По сравнению с предыдущими годами, стоимость квартир значительно сократилась и продолжает падать. Если, скажем, 10 лет назад двухкомнатная квартира в пятиэтажке в центре города стоила около 25 тысяч долларов, то сегодня такое жилье оценивается примерно в 14-15 тысяч. Сейчас цены на хорошие «однушки» в оккупированном Донецке варьируются от 8 до 12 тысяч долларов, на трехкомнатные квартиры – от 15 до 18 тысяч. Стоимость «крыши над головой» во многом зависит от расположенности к центру, состояния самой кровли и многих других факторов.

С прошлого года все соглашения, связанные с жилой собственностью, необходимо утверждать лишь на территории, подконтрольной группировке «ДНР». Теперь это – «обязательная процедура». Изначально продаваемое жилище нужно оформить в так называемой «регистрационной палате министерства юстиции» «ДНР». Далее продавец с неподконтрольной территории должен заказать «техпаспорт» в «БТИ», сроки оформления которого официально занимают 90 дней.

Для оформления сделки купли/продажи собственник жилого имущества обязан нотариально получить «документ» о том, что он – действительный хозяин жилья. Такую «справку» выписывают на протяжении 14 рабочих дней. А вот уже новому собственнику после реализации соглашения необходимо прибегнуть к «госрегистрации вещевых прав» по адресу квартиры, дабы «запротоколировать» купленную жилплощадь. И только тогда данная процедура является якобы «законной», согласно «нормам» группировки «ДНР». Таким образом, все «пошлины» с продажи и покупки жилых помещений остаются на местах, а не уходят на подконтрольную Украине территорию.

Надо сказать, что переселенцу не обязательно выезжать на оккупированную территорию для продажи своей квартиры. Можно оформить «доверенность». Оформление такого «документа» на оккупированной территории обойдется примерно в 720 рублей (300 гривен). «Переоформление» всех необходимых документов по продаже жилища, действующих на подконтрольной вооруженному формированию «ДНР» территории, может занять около полугода.

Люди переезжают в более безопасные районы. Либо просто поближе к своим родственникам

По сведениям городских риелторов, сделки с приобретением нового жилья в большинстве случаев связаны с внутренним переселением. То есть люди переезжают в более безопасные районы. Либо просто поближе к своим родственникам. Сейчас самыми востребованными районами в Донецке в этом плане являются Ворошиловский, Калининский и Ленинский. Также пользуется спросом жилье в Кировском и Пролетарском районах. Половина сделок о продаже недвижимости принадлежит переселенцам, которые по понятным причинам уехали в подконтрольные районы Украины или в Россию.

Интересно, что даже несмотря на нынешнее удешевление недвижимости в Донецке, ее стоимость остается гораздо выше, чем во многих российских городах

Интересно, что даже несмотря на нынешнее удешевление недвижимости в Донецке, ее стоимость остается гораздо выше, чем во многих российских городах. «Официально» цены на дома в Донецке исчисляются в рублях, но по курсу доллара.

Стоимость на жилье в оккупированном Донецке и по всей оккупированной территории продолжает падать. Зачастую люди приобретают жилплощадь в спокойных локациях. Или попросту перебираются из окраин в центральную часть города. Стоит отметить, что принятым недавно в Украине законом «Про обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями», все сделки, заключенные на неподконтрольной территории, недействительны, и собственность остается за теми, за кем была до войны.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)