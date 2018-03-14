«Переселенці-шахраї»: як на порожньому місці зробити інфодиверсію

Вкотре у соцмережі з’явилися заклики бути уважними, здаючи житло переселенцям із Донбасу. Публікації розійшлися перепостами попри те, що в них не було конкретики й доказів спроби шахрайства, оригінальний допис зроблений із фейкового акаунту.

Історія, яку розповіла авторка допису, досить дивна. У неї важко повірити, бо багато деталей виглядають неправдивими, не узгоджуються з реаліями. Спроби отримати будь-які підтвердження, що ситуація дійсно сталася і що спричинили її саме «донецькі», не досягли успіху.

Однак під цими постами виявився цілий вал коментарів штибу «знаємо ми тих переселенців!» Одній донбаські квартиранти розгромили житло, у другого втекли, не заплативши, третю дратує, що «біженці» скаржаться на тяжку долю. Чи не заради таких коментарів писалося повідомлення про поганих донбаських квартирантів?

Галас на 150 тисяч читачів

Допис одночасно з’явився у Facebook у трьох групах, які присвячені винайму житла у Києві: «Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома, поиск сожителей» (54 поширення), «Без риелторов! Аренда квартир в Киеве, комнат, домов, поиск сожителей» (26 поширень), «Аренда квартир КИЕВ - Сниму/Сдам квартиру» (15 поширень). У цих трьох групах загалом – понад 150 тисяч членів, у найбільшій з них – 117 тисяч людей. Отже, аудиторія досить велика.

Коротко, про що йдеться. Родина київських пенсіонерів у 2017 році ніби пустила безкоштовно (тобто – за оплату комунальних) пожити у своїй вільній квартирі «біженців» із Донецька. Родина – «чоловік – юрист, дружина – адвокат, син – патрульний поліцейський». Через півроку вони нібито відмовилися платити комуналку, потім вимагали документи на право власності житлом від хазяїв, а потім відмовлялися виселятися і взагалі начебто збиралися «віджати» квартиру.

Історія ця опублікована з акаунту, який щойно зареєстровано, фото користувача не справжнє, а взяте з інтернету. Як пояснюють у коментарях адміни груп, це, мовляв, «побоюючись помсти аферистів».

​Користувачі в групах поділилися на три табори. Одні приєдналися до обуреного автора посту з позицією «от тому я й не здаю житло донецьким та луганським». Другі пишуть у коментарях, що регіон тут ні до чого, є шахраї серед киян і серед переселенців, це окремий випадок, і не треба всіх донецьких міряти по поганих людях. Треті говорять, що вся ця історія без підтверджень – суцільний поклеп, закликаний розпалити ворожнечу до переселенців. Більшість останніх адміни просто заблокували в цих групах.

«Не можна вважати фактом»

В історії багато неясного і просто малоймовірного. Важко повірити, наприклад, у здачу житла за оплату комунальних послуг у 2017 році киянами, та ще й пенсіонерами. Спроба з’ясувати подробиці не привела ні до чого.

Адміністратори груп, де був розміщений цей «пост-попередження», пишуть, що документи та відео виселення аферистів бачили, імена цієї родини знають і навіть брали участь у ситуації «правовими порадами». Але вони посилаються на «таємницю слідства», «поради юриста», на те, що «пенсіонери не бажають розголосу».

«Допис зроблено від користувача, про якого нічого не відомо, ситуація описана без жодних імен, адрес. У такому вигляді це не історія і не новина, бо все анонімне. Це не можна вважати фактом», – коментує голова Центру «Майдан Моніторинг» Наталя Зубар.

Ріелтор і відомий блогер Олена Маленкова, колишня дончанка, яка зараз живе й працює в Києві, вважає, що групи, де розміщений «пост-попередження», взагалі довіри не заслуговують. Більше того, на її погляд, краще було б не привертати уваги у ЗМІ ані до цих груп, ані до «попереджень», аби не піднімати інформаційну хвилю. Адже останнім часом, за її спостереженнями, паспорт із реєстрацією на окупованих територіях не є проблемою у більшості випадків винайму житла.

«Наша компанія «KDU-realty group» не займається здачею житла в оренду, проте по знайомих я знаю, що в останні пару років донецька або луганська реєстрація переважно не турбує орендодавців», – говорить Олена Маленкова.

Не комфорт переселенців, а безпека держави

Галас навкруги недостовірної історії про «шахраїв з Донбасу» може спричинити нові труднощі для переселенців. Але й без публікацій у ЗМІ ця історія, яку відповідальна людина не може вважати фактом, може дещо вплинути на загальне тло ставлення до переселенців. Сотні коментарів і тисячі переглядів зробили «медійним фактом» допис у Facebook.

Ситуація може бути і справжньою, бо поміж переселенців, як і серед будь-якого шару населення, трапляються різні люди.

Костянтин Реуцький, координатор ініціативи «Восток – SOS», яка багато допомагає переселенцям, згоден: регіональна ознака підкреслюється, хоча текст і не дотягує до справжньої мови ненависті.

«Важливим є не перетворювати у статтях геть усіх переселенців на ельфів, які харчуються веселкою. Я чув від наших клієнтів різні історії. І про те, що їхнім вразливим становищем користувалися рантьє, знущалися, вдавалися до булінгу. І про те, як переселенці зловживали добрим ставленням до них з боку хазяїв. Я сам зустрічався з таким «регіональним профайлінгом» – це звичайна практика серед рантьє (що підтверджує більшість і колег, і клієнтів)», – каже Костянтин Реуцький.

Загалом історія з «постом-попередженням» про неуособлених «донецьких аферистів» і те, що певна кількість людей ладна повірити у бездоказові звинувачення, свідчить про наявність живучих стереотипів стосовно переселенців. Такі «вкиди» можуть бути використані російською пропагандою у гібридній війні для нагнітання напруженості в суспільстві.

Протидія таким стереотипам має бути комплексною і впроваджуватися на державному рівні. Адже це не тільки питання облаштування нормального життя для людей, які обрали життя в Україні, а не на окупованих Росією територіях. Це питання злагоди в суспільстві, а отже, й безпеки держави.