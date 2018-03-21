Близько 300 пенсіонерів армії та силових структур вийшли до Верховної Ради вимагати підвищення пенсій. Упродовж останніх декількох років підвищення пенсій не перекривало навіть інфляції, заявляють організатори протесту. За словами протестувальників, має бути однаковий підхід для нарахування пенсій ветеранам як українських, так і радянських силових структур. У разі, якщо уряд і парламент не дослухаються до їхніх вимог, активісти-пенсіонери обіцяють 18 квітня заблокувати урядовий квартал.