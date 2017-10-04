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Более 70 разрушенных домов восстановили в прифронтовой Авдеевке. Все работы проводят сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. До морозов обещают отстроить все дома в городе. После этого возьмутся за восстановление многоэтажек. На очереди Марьинка и Красногоровка.

В дом Ольги попала мина еще в феврале. Женщина была на работе. О случившемся узнала по телефону. Сейчас хрупкое перемирие и редкие часы затишья позволяют отремонтировать разрушенные дома в прифронтовых городах. В Авдеевке спасатели уже сдали более 70 объектов, в том числе и дом Ольги.

Нет отопления, нет пола, нет мебели никакой, повреждены двери окна

«Сосед мне утром позвонил, говорит, Оля, иди! Здесь говорит, на веранде, стекла вылетели. Ну, чтобы не пугать меня сильно. Ну, я пришла, а здесь, конечно, совсем не веранда и совсем не стекла. Вот здесь была от миномета дырка, крыши не было с этой стороны совсем. Вот ребята уже накрыли нам одну сторону полностью. Окон нет совсем, забора часть разрушена. Ну и внутри там нет отопления, нет пола, нет мебели никакой, повреждены двери окна», – говорит женщина.

Дом Ольги – один из тех, который восстановили спасатели госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Раньше строить ничего не приходилось, говорит спасатель из Константиновки Сергей Панков. Нагрузка повышенная, ведь приходится работать в полной практически боевой экипировке.

Работаем в бронежилетах и в касках. Если слышно, что начинается какой-то обстрел, мы спускаемся

«Работаем в бронежилетах и в касках. Конечно, если слышно, что начинается какой-то обстрел, мы спускаемся. Ну а так, в общем, терпимо. Попался дом вообще: крыша с нуля, возводили с нуля. Ну, местные жители в шоке, хозяйка тоже благодарна нам за работу», – рассказывает Сергей Панков.

Но жить в таком доме все равно нельзя. Ведь спасатели отстроили только стены и крышу. Дальше надо будет восстанавливать систему отопления и вставлять окна.

«У меня еще проблема – нет окон. За что я их буду ставить и как, не знаю. Когда это будет? Ну, обещают, якобы, от собеса какие-то копейки выделить. Может, хоть на одно или на два окна хватит, я не знаю. Вообще мне надо поменять четыре оконных блока», – говорит жительница Авдеевки Ольга.

Разбирать завалы и восстанавливать жилье спасатели начали еще весной, но только сейчас, когда снизились риски пожаров, в прифронтовую зону удалось отправить больше бригад.

«Сейчас в Авдеевке работают восемь сводных бригад спасателей, которые ремонтируют разрушенное жилье. Кроме того, завершены уже работы сводной группы ГСЧС Украины и главного управления в Донецкой области. Они разбирали аварийные конструкции в многоквартирных домах. В Авдеевке они завершили работы и перешли дальше работать в Красногоровку», – рассказывает заместитель начальника главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Андрей Данник.

Стройматериалы предоставили представители международного комитета Красного креста и областные власти. Самым незащищенным категориям граждан чиновники обещают помочь не только отстроить стены и крыши, но и сделать ремонт.

В первую очередь мы вяли во внимание Авдеевку, Марьинку и Красногоровку

«Из областного бюджета губернатором выделено 35 миллионов гривен на закупку строительных материалов. Сейчас этот процесс продолжается. В первую очередь мы вяли во внимание Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Там уже начались восстановительные работы. На сегодня уже отстроили семь домов. Работать будем и в других населенных пунктах вдоль линии разграничения», – говорит директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Валерий Кобижча.

Сейчас в Авдеевке насчитывается около 130 требующих восстановления частных домов. Если погода будет способствовать, говорят спасатели, то до наступления морозов они успеют отстроить все. При этом, поскольку боевые действия продолжаются, ежедневно список разрушенных объектов увеличивается. Когда очередь дойдет до Авдеевских многоэтажек или населенных пунктов на самой линии разграничения, типа Песок, Широкино или Майорска, прогнозировать не берется никто.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)