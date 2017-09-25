(Друкуємо мовою оригіналу)

Даже после заседания бюджетного комитета Верховной Рады 25 сентября в проекте бюджета на 2018 год, пока, не предусмотрено ни одной гривны на жилье для переселенцев. В знак протеста активисты общественной организации «Мій дім юа» вышли с баранками к бюджетному комитету. Цель акции, говорят переселенцы, лояльно донести, что устали довольствоваться только дыркой от бублика от государства. Мы уже месяц следим за развитием ситуации с программой «Доступное жилье» – люди провели уже не одну акцию у Кабинета министров и даже объявляли голодовку, требуя, чтобы программа была профинансирована.

Баранки, чай, по два полицейского на одного гражданского. Так выглядела акция переселенцев «Мій дім юа» на Банковой улице. Люди вышли к бюджетному комитету Верховной Рады, чтобы народные избранники включили в смету на 2018 год статью на финансирование программы «Доступное жилье». Баранки, которыми переселенцы угощали прохожих символизировали сумму, которая на данный момент заложена в бюджете на решение жилищных проблем людей, бежавших от войны.

На заседании комитета побывала лидер общественной организации переселенцев «Мій дім юа» Юлия Дрюк-Ильяшенко. Она рассказала, что несмотря на то, что Министерство регионального развития предложило выделить миллиард на «Доступное жилье», это дало бы квартиры полутора тысячам семей, в проекте бюджета на следующий год этих денег нет.

Нам в комитете пообещали, что пересмотрят бюджет, статьи расходов. Возможно деньги можно будет взять из других направлений на финансирование жилья для переселенцев

​«Бюджет на момент заседание бюджетного комитета уже был разделен между другими статьями расходов и финансирование закона 1954 – программа «Доступное жилье» пока не предусмотрено. Нам в комитете пообещали, что пересмотрят бюджет, статьи расходов. Возможно деньги можно будет взять из других направлений на финансирование жилья для переселенцев», – рассказала Юлия Дрюк-Ильяшенко

Видно, что у депутатов через 3 года появилось понимание проблем переселенцев, рассказывает присутствовавшая на заседании бюджетного комитета советник министра по временно оккупированным территориям Олеся Цыбулько.

Она посоветовала переселенцам обзвонить и обойти приемные всех 450 депутатов, чтобы они помогли найти источники финансирования программы «Доступное жилье».

Статьи которые не используются из года в год можно направить на жилье переселенцам – Цыбулько

«Нужно заручиться поддержкой как можно большего количества депутатов. В бюджетном комитете на словах поддержка есть, но в каком виде будет подан бюджет – неизвестно. Фонд молодежного строительства и Министерство оккупированных территорий подали свои предложения выделить 1 миллиард гривен. Учтут ли их в бюджете – посмотрим. Есть немало статей, которые из года в год не используются, можно эти статьи не закладывать на 2018 год, а пустить на жилье для людей», – говорит Олеся Цыбулько

Мы просто не верим, что депутаты могут проигнорировать наши потребности, говорят переселенцы. Сам министр финансов Украины Александр Данилюк так охарактеризовал бюджет 2018 на своей странице: «Для эффективного использования бюджетных средств мы определили основные приоритеты бюджета-2018: образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог и т.д.».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)