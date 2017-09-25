(Друкуємо мовою оригіналу)
Даже после заседания бюджетного комитета Верховной Рады 25 сентября в проекте бюджета на 2018 год, пока, не предусмотрено ни одной гривны на жилье для переселенцев. В знак протеста активисты общественной организации «Мій дім юа» вышли с баранками к бюджетному комитету. Цель акции, говорят переселенцы, лояльно донести, что устали довольствоваться только дыркой от бублика от государства. Мы уже месяц следим за развитием ситуации с программой «Доступное жилье» – люди провели уже не одну акцию у Кабинета министров и даже объявляли голодовку, требуя, чтобы программа была профинансирована.
Баранки, чай, по два полицейского на одного гражданского. Так выглядела акция переселенцев «Мій дім юа» на Банковой улице. Люди вышли к бюджетному комитету Верховной Рады, чтобы народные избранники включили в смету на 2018 год статью на финансирование программы «Доступное жилье». Баранки, которыми переселенцы угощали прохожих символизировали сумму, которая на данный момент заложена в бюджете на решение жилищных проблем людей, бежавших от войны.
На заседании комитета побывала лидер общественной организации переселенцев «Мій дім юа» Юлия Дрюк-Ильяшенко. Она рассказала, что несмотря на то, что Министерство регионального развития предложило выделить миллиард на «Доступное жилье», это дало бы квартиры полутора тысячам семей, в проекте бюджета на следующий год этих денег нет.
Нам в комитете пообещали, что пересмотрят бюджет, статьи расходов. Возможно деньги можно будет взять из других направлений на финансирование жилья для переселенцев
«Бюджет на момент заседание бюджетного комитета уже был разделен между другими статьями расходов и финансирование закона 1954 – программа «Доступное жилье» пока не предусмотрено. Нам в комитете пообещали, что пересмотрят бюджет, статьи расходов. Возможно деньги можно будет взять из других направлений на финансирование жилья для переселенцев», – рассказала Юлия Дрюк-Ильяшенко
Видно, что у депутатов через 3 года появилось понимание проблем переселенцев, рассказывает присутствовавшая на заседании бюджетного комитета советник министра по временно оккупированным территориям Олеся Цыбулько.
Она посоветовала переселенцам обзвонить и обойти приемные всех 450 депутатов, чтобы они помогли найти источники финансирования программы «Доступное жилье».
Статьи которые не используются из года в год можно направить на жилье переселенцам – Цыбулько
«Нужно заручиться поддержкой как можно большего количества депутатов. В бюджетном комитете на словах поддержка есть, но в каком виде будет подан бюджет – неизвестно. Фонд молодежного строительства и Министерство оккупированных территорий подали свои предложения выделить 1 миллиард гривен. Учтут ли их в бюджете – посмотрим. Есть немало статей, которые из года в год не используются, можно эти статьи не закладывать на 2018 год, а пустить на жилье для людей», – говорит Олеся Цыбулько
Мы просто не верим, что депутаты могут проигнорировать наши потребности, говорят переселенцы. Сам министр финансов Украины Александр Данилюк так охарактеризовал бюджет 2018 на своей странице: «Для эффективного использования бюджетных средств мы определили основные приоритеты бюджета-2018: образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог и т.д.».
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
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