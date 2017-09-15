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Сможет ли программа «Доступное жилье» для переселенцев и участников войны на Донбассе все-таки быть профинансирована? Этот вопрос рассматривает украинского правительства. Эксперты считают: чтобы переселенцы нормально ассимилировались в новых общинах, в первую очередь нужно решить именно вопросы жилья и трудоустройства. По данным Международного отчета уровня счастья (World Happiness Report 2017), Украина заняла последнее место по уровню счастья населения среди постсоветских стран. А в мировом рейтинге Украина – 133-я из 155 государств, между Ганой и Угандой.

После вторжения России в 2008 году в Грузии было зарегистрировано 250 тысяч переселенцев. В процентном отношении это примерно столько же, сколько сегодня – в Украине.

Поначалу грузинское государство считало, что их проблемы – вопрос временный, и скоро люди вернутся домой, это была большая ошибка, считает доктор международной школы экономики Каринэ Торосян. Безработица среди ВПЛ была катастрофическая, назревал социальный взрыв, и вот в 2012-13 годах государство запустило несколько программ. В результате в местах концентрации переселенцев безработица снизилась, а средняя зарплата установилась на уровне не ниже 250 долларов США, рассказывает Каринэ.

«Программы были запущены, например, программа электронных уведомлений беженцам о возможностях трудоустройства. Были программы по переквалификации и трудоустройству в городах и регионах, где живет большое количество беженцев, например, в Гори. Государство даже оплачивало транспорт с места жительства переселенцев до места программы и обратно», – сообщила эксперт

Европейские страны успешно продвигают программы трудоустройства мигрантов с Ближнего востока, а это непросто, учитывая, что люди не знают языка, и у них нет дипломов. В Украине с переселенцами нет этих проблем, поэтому трудоустройство не должно вызывать больших проблем, считает экономист Международной организации труда в Женеве Мария Алексинская. По ее мнению, переселенцам нужна не просто занятость, а занятость хорошего качества с хорошей зарплатой, ведь им приходится оплачивать съем жилья.

«У переселенцев нестабильный заработок, проблемы с планированием семьи» – Алексинская

«Переселенцы в Украине скорее всего будут в неформальной занятости (без заключения трудовых соглашений – ред.) или на непостоянных контрактах. У них гораздо выше риски: это и нестабильность заработка, и сложности с планированием семьи. Если у людей есть семья, то проблемы с планированием жилья, банки не выдают кредиты», – считает Мария Алексинская

Главной проблемой для переселенцев остается отсутствие жилья. В Грузии и Хорватии десятки тысяч людей также покидали свои дома и переезжали на другие места. Но там государство сумело решить эту проблему, считает эксперт организации «Донбасс-SOS» Богдан Мельникович. В Хорватии правительство выкупило у переселенцев покинутое жилье, фактически, выплатило им компенсацию. В Грузии меньше чем через год после российского вторжения появились целые котеджные городки для беженцев. В последствии дома люди приватизировали. В Украине приняты законы и постановления об обеспечении жильем, но на этом все завершилось.

Eсли есть норма в законе, то ведь отсутствие жилья – это не повод его не соблюдать

«Мы обращались в Киевскую городскую администрацию, во все районные администрации, и везде был один и тот же ответ, что для нужд переселенцев жилищного фонда нет. Но ведь если есть норма в законе, то ведь отсутствие жилья – это не повод его не соблюдать», – говорит Богдан Мельникович.

Он считает, что на самом деле в государственной и коммунальной собственности есть жилищный фонд для переселенцев. Это и недостроенные объекты, неиспользуемые нежилые помещения, долгострои, жилье, на которое не находится наследников, и так далее.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)