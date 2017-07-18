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Более двух тысяч домов обещают восстановить до конца года в Донецкой областной военно-гражданской администрации. В первую очередь возьмутся за Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Правда, пример освобожденного три года назад Славянска оптимизма не добавляет, говорят местные жители.

Дом Натальи Гонтарь в Славянске был разрушен летом 2014 года. В центральный подъезд попал снаряд и уничтожил все квартиры. Чтобы добиться восстановления жилья, люди месяцами оббивали пороги чиновников.

От государства никакой поддержки не было в этом плане, отфутболивали туда-сюда

«Мы же думали, наивные, может быть, были, что вот разрушили, но восстановился мир, вот придут наши, и все будут восстанавливать, а как-то так машина не завелась, и поэтому было тяжело очень, морально даже. Не столько физически, сколько морально. От того, что от государства никакой поддержки не было в этом плане, отфутболивали туда-сюда», – вспоминает Наталья Гонтарь.

В итоге деньги нашли в областном бюджете, и спустя полтора года дом отстроили.

Двухэтажку за три года

А вот с соседнем городе Николаевка небольшую двухэтажку на 8 квартир восстанавливают до сих пор. Каменщики только в этом году взялись за возведение стен.

Жильцы разрушенного дома каждый день приходят сюда и до сих пор помнят по минутам, что здесь произошло три года назад.

Меня бросило к лестнице, выбило зубы, потерял слух на 73 процента, а когда вышел во двор, дом весь пылал

«Бомбежка шла, дом ходил туда-сюда, в 16 часов я вышел посмотреть, что там творится, а в 16.05 дом разбомбило. Меня бросило к лестнице, выбило зубы, потерял слух на 73 процента, а когда вышел во двор, дом весь пылал. Перебило центральную газовую трубу – и газ под давлением пошел, и дом загорелся, а в 19 часов стены попадали. Вот, считайте, за 4 часа дома нет. И остались мы, как говорится, без ничего», – рассказывает житель Николаевки Григорий Бузивской.

Спустя три года после того трагического дня работы здесь начались. Но людям пришлось посетить не один десяток кабинетов чиновников.

Был один период времени, когда вообще наши документы потеряли

«Начиналось это еще при администрации, когда был главой Кихтенко, и пошло-поехало, начиная от местных администраций, соответственно, и дальше, и выше, и по приезду президенту передавали документы, ну, то есть, как бы постепенно. Там был один период времени, когда вообще наши документы потеряли», – говорит житель Николаевки Виталий Петренко.

Сделай сам

В соседнем поселке Селезневка после лета 2014 года вообще не осталось ни одного целого дома. Сегодня из 97 таких – только 5. Остальные восстановили сами люди, благодаря помощи международных фондов. Рассказывают: От государства не получили ни копейки.

Стоят дома разваленные, а люди скитаются по стране

«У нас, в Селезневке, жители все восстанавливали практически своими силами, но с помощью фондов. Таких как «Каритас», «АДРА», чешский фонд «Человек в беде». Государство денег на это не выделяет. Нет программы. В бюджетах последние три года деньги на восстановление частного сектора не выделяются. Поэтому стоят дома разваленные, а люди скитаются по стране. Кто – в России, кто – в Украине», – говорит житель поселка Валерий Удовиченко.

Летом 2014 года Селезневка оказалась между позициями Вооружённых сил Украины и боевиками группировки «ДНР». Следы ожесточенных перестрелок и бомбежек здесь заметны везде. Местный клуб, который служил не только центром досуга, но и фельдшерско-акушерским пунктом, почтой и магазином, не восстановлен до сих пор.

Деньги есть, потратить нельзя

Чиновники говорят, что деньги есть, но выделить их на восстановление частного жилья нельзя, иначе людям с этих денег придется платить налоги. Тем не менее, до конца года обещают восстановить более двух тысяч домов. В основном в Авдеевке, Марьинке и Красногоровке.

Мы не имеем права предоставлять услуги по реконструкции и ремонту частного жилья. 1100 домов в Авдеевке и столько же в Марьинке и Красногоровке мы должны до зимы восстановить

«Ключевая проблема – это то, что мы не имеем права предоставлять услуги по реконструкции и ремонту частного жилья. Закон так и не поменяли. И он предусматривает, что если ми предоставляем, что это – доход человека, мы должны заплатить налог. Сейчас мы по Авдеевке, Марьинке и Красногоровке нашли лазейку. На 35 миллионов гривен покупаем материалы. По упрощенной процедуре это все будет. Сформировали бригады с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. Я думаю, что периметр 1100 домов в Авдеевке и столько же в Марьинке и Красногоровке мы должны до зимы восстановить. Закрыть периметр. То есть, крыши, окна, стены»,– заявляет председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По словам чиновника, в области не хватает строителей. Подрядные организации отказываются брать контракты на работу в Донецкой области. Тем не менее, когда восстановят дома в прифронтовых городах, власти обещают вернуться к проблеме реконструкции разрушенного жилья в Славянске и его пригородах.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)