Переселенцы и дети, выехавшие из оккупированной части Донбасса, вышли на майдан Независимости в Киеве в День защиты детей, чтобы защитить свое право на жилье. Никто не скандировал в мегафон требований и лозунгов – звучала веселая музыка, летали шарики, дети разрисовывали домики. По разным оценкам, около полумиллиона детей-переселенцев сейчас нуждаются в жилье. Выделенные в этом году сто миллионов гривен на жилищные программы до сих пор не дошли до нуждающихся в них.

«Всем на свете нужен дом, людям и зверятам. Всем на свете нужен дом, даже поросятам», – под эту песенку из мультика про трех поросят дети-переселенцы, собравшихся на майдане Независимости, разрисовывают фломастерами картонные домики и рисуют мелками на граните.

Лена и Юля – близнецы, им по 8 лет. Четыре года как они выехали из оккупированного Донецка, рассказывает их мама Ольга Бобылева. За это время с мужем они нашли работу, пустили корни на новом месте. Но зарплата все равно не позволяет накопить на свое жилье.

Ипотека что предлагает государство под 20% – это грабеж, хотя бы 7-9%

«Мы не говорим, чтобы нам дали жилье бесплатно. Мы говорим, чтобы нам помогли, например, малопроцентная ипотека. То, что предлагает сейчас государство под 20% – это просто грабеж. Мы просчитывали, думали брать, но это нереальные проценты. Если бы хотя бы 7-9%», – рассказала Ольга Бобылева.

​Переселенцам из Сирии в Германии дают жилье, не знаю как в Украине – турист из ФРГ

Мимо организованной переселенцами на майдане акции проходит много иностранцев. Туристка из Германии Анки рассказывает, что в ее страну приезжают сотни переселенцев из Сирии: даже не будучи гражданами ФРГ, они получают жилье.

«В Германии есть программы для переселенцев из-за границы, им помогают с изучением языка, им дают жилье, помогают деньгами, они могут жить в Германии. В Украине люди тоже должны получать помощь от правительства», – рассказала немецкая гостья Анки.

Пэтэр из Словакии уверен, что в его стране на подобные акции выходили бы не только переселенцы, но и жители других регионов в поддержку своих сограждан.

«Люди из Киева и из других регионов страны должны сказать, что надо сделать что-то. Если где-то война, и люди вынуждены бежать, государство должно сделать что-то. По крайней мере, так у нас в Словакии, не знаю, как в Украине», – считает словак Пэтэр.

Только акции замечают, а на обращения от министерств только отписки – переселенцы

На 2018 год в бюджете выделено 100 миллионов на жилье для переселенцев. Но они остались на бумаге, и люди до сих пор не увидели помощи ни на копейку, говорит организатор акции, глава правления общественной организации «Мій.Дім.UA» Юля Дрюк-Ильяшенко.

На свои обращения мы получаем только отписки из всех министерств и структур

«К сожалению, за прошлый год никаких подвижек без каких-либо акций мы не видели. Только активные действия с нашей стороны приводят к результатам. На свои обращения мы получаем только отписки из всех министерств и структур», – отмечает Юлия

Есть список семей, нуждающихся в жилье, государству достаточно лишь выделить средства, люди в кратчайшие сроки получат квартиры, рассказывает заместитель главы Фонда содействия молодежному строительству и кредитованию Иван Парух.

​«Мы говорим про ресурс хотя бы в миллиард гривен в год. Он бы дал мощный импульс для обеспечения жильем. В масштабах государства это не такие уж большие деньги. Путь для человека мы обеспечиваем очень простой: деньги, выбор объекта, подписание договора», – уверен Иван Патрух.

Все деньги на программу по жилью находятся в ведении Министерства временно оккупированных территорий. И переселенцы боятся, что если министерство не успеет освоить даже эту небольшую сумму, то на следующий год выделят еще меньше.

ПОСЛЕНИЙ ВЫПУСК ДОНБАССРЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)