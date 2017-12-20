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Мариуполь покупает жилье у местных жителей для временного расселения переселенцев. Уже более 100 человек готовы продать свои квартиры, а на покупку выделено 30 миллионов гривен. Кто из переселенцев может претендовать на жилье и какие еще жилищные программы существуют в городе, выясняли «Донбасс.Реалии».

Эти квартиры будут постоянно на балансе города. Они будут распределены среди профилированных переселенцев – в основном это преподавательский состав ВУЗов-переселенцев, это силовики и медики. Мы в них нуждаемся

Мариуполь начал формировать фонд служебного жилья за счет вторичного рынка недвижимости. На деньги, выделенные по программе «Доступное жилье», Мариуполь приобретает квартиры у населения и предоставляет их переселенцам.

«Эти квартиры будут постоянно на балансе города. Они не будут передаваться в постоянное пользование. Они будут распределены среди профилированных переселенцев – в основном это преподавательский состав ВУЗов-переселенцев, это силовики и медики. Мы в них нуждаемся. Также частично это будут просто переселенцы, которые стоят на очереди», – говорит управляющий делами мариупольского исполкома Ярослав Хотнянский.

В Мариуполе решили покупать жилье на вторичном рынке, так как строительства нового жилья в городе не ведется.

Ряд городов Донецкой области также попали в эту пилотную программу. Эта программа рассчитана на строительство жилья, но в Мариуполе нового жилья нет

«Ряд городов Донецкой области также попали в эту пилотную программу. Эта программа рассчитана на строительство жилья, но так сложилось в Мариуполе, что на сегодняшний день нового жилья в городе фактически нет», – сообщил заместитель мариупольского городского головы Александр Голтвенко.

Очередь на жилье в Мариуполе среди переселенцев сейчас превышает 3 тысячи человек, но особых льгот при распределении квартир программа не предусматривает. Оценка претендентов будет происходить по бальной системе, с учетом интересов города. Это, по мнению активистов города, будет способствовать развитию Мариуполя.

Городу нужны люди, которые будут создавать внутренний валовый продукт. Костяк специалистов, костяк людей, которые готовы начать здесь свой собственный бизнес. Это может быть прививкой для развития города

«С точки зрения здорового эгоизма города так и должно быть. Кто нам интересен, тех мы и оставляем. Будет высокий соблазн квартиру получить, потом по такой же схеме продать и с этими деньгами из него уехать. Для города это невыгодно. Городу нужны люди, которые будут создавать внутренний валовый продукт. Костяк специалистов, костяк людей, которые готовы начать здесь свой собственный бизнес. Это может быть прививкой для развития города. Естественно, городу выгодно получить прививку, имея такую возможность», – считает координатор общественной организации «Инициативная группа «Вместе» Петр Андрющенко.

Жительница города Людмила Музыка продает свою квартиру. Заявление на ее продажу подала 10 дней назад.

Риелторы есть риелторы. А тут на государственной основе, вроде как безопасно. Те люди, которые хотели бы купить, не могут вложить такие деньги, а если город помогает, думаю, что это хорошо

«Риелторы есть риелторы. А тут на государственной основе, вроде как безопасно. Я умножила свои метры, немного сбавила цену и поставила. Вчера мне позвонили: «Мы хотим сделать снимки, чтобы ваша квартира могла участвовать в конкурсе». Думаю, что такие квартиры, как у меня, выставляются не для богатых людей. Она обыкновенная, чистенькая двухкомнатная квартира. И те люди, которые хотели бы купить, не могут вложить такие деньги, а если город помогает, думаю, что это хорошо», – уверена мариупольчанка.

Кампания по покупке квартир не обошлась без инцидентов. Некоторых участников конкурса заподозрили в коррупционных схемах при подаче документов на продажу жилья. По факту выявленных нарушений уже проводится служебное расследование, чтобы защитить граждан от манипуляций и сохранить бюджетные средства.

Отдельные представители бизнес-структур, которые ранее на этом рынке зарабатывали, решили поиграть с нами в игру. Они начали объявлять о том, что у вас стоимость такая-то, добавляем туда 2-3 тысячи долларов – и это будет гарантией того, что вашу квартиру купят

«Отдельные представители бизнес-структур, которые ранее на этом рынке зарабатывали, решили поиграть с нами в определенную игру. Они начали собирать этих людей и объявлять о том, что вот у вас стоимость такая-то, добавляем туда 2-3 тысячи долларов – и это будет гарантией того, что вашу квартиру купят. Мы сейчас проверяем информацию, были ли замешаны наши сотрудники. Определенные предположения уже есть», – рассказал Ярослав Хотнянский.

Как утверждают в мэрии, в будущем году в Мариуполе все-таки начнется строительство нового жилья. Это будет проект совместного финансирования города, государства и человека. Чиновники уверяют, что к этой программе уже начали проявлять интерес застройщики. И места для новостроек в городе уже определены.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)