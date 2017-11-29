МОМ: більшість переселенців повертається на окупований Донбас через майно

Більшість переселенців, які повернулися на окуповані території Донбасу (70%), головною причиною повернення називають наявність власного майна на непідконтрольній території та відсутність потреби сплачувати за оренду житла. Про це свідчать дані останнього раунду Національної системи моніторингу – опитування щодо ситуації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні, проведеного Міжнародною організацією з міграції (МОМ).

За даними дослідження, вартість оренди житла і раніше була перешкодою для інтеграції переселенців і сприяла їхньому поверненню на окуповані території.

У Міністерстві організації з міграції зазначають, що часто також респонденти пояснювали повернення на непідконтрольну територію нестачею можливостей для працевлаштування на контрольованій урядом території.

Через три з половиною роки конфлікту на Донбасі 16% респондентів, опитаних у вересні 2017 року, заявили, що вони повернулися до своїх попередніх місць проживання, що на три відсотки більше порівняно з попереднім опитуванням, проведеним у червні 2017 року.

Від березня 2016 року МОМ регулярно проводить моніторинг ситуації внутрішньо переміщених осіб в Україні, в останньому раунді, проведеному у вересні 2017 року, опитали 1025 ВПО методом особистого інтерв’ю, ще 4204 – телефоном.

За даними Мінсоцполітики, станом на 27 листопада на обліку перебувають 1,4 мільйона переселенців з Донбасу і Криму.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Влада України оголосила про проведення антитерористичної операції проти бойовиків на Донбасі. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».

За понад три з половиною роки жертвами конфлікту стали понад 10 тисяч людей.