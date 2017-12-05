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На помощь ветеранам АТО и переселенцам в приобретении доступного жилья в проекте бюджета на следующий год заложено 100 миллионов гривен. Это в 10 раз меньше, чем было запланировано изначально. Впервые за 4 года государство выделило хоть какие-то средства на жилищные программы для тех, кто был вынужден бежать от войны, и тех, кто воевал в АТО. Переселенцы и ветераны считают, что при том количестве нуждающихся в жилье 100 миллионов – сумма ничтожная. Для сравнения: на строительство футбольных полей с искусственным покрытием выделено почти в 4 раза больше.

Переселенка из Донецка Александра Абоимова в 2014 году выехала из Донецка – бежала от войны. Квартиру или дом купить так и не смогла, хотя работает на нескольких работах. Александра мечтает о семье и детях, но не рискует, так как не видит будущего.

«Часть денег идет на оплату хостела, сейчас я работаю на трех работах. Основная – у меня в ботаническом саду. Хотела бы остаться в Киеве, чтобы была у меня семья, но это реально для тех, у кого есть перспективы, у меня сейчас нет перспектив», – рассказывает Александра Абоимова.

Для футбольных полей выделили в 4 раза больше денег, чем для переселенцев

374-я строка проекта бюджета на 2018 год – государственная поддержка приобретения доступного жилья для ветеранов АТО и переселенцев. Напротив – цифра 100 миллионов. Это на 100 миллионов больше, чем выделялось государством за последние 3 года. Казалось бы, динамика позитивная. Но если разделить эти деньги на 1,5 миллиона переселенцев, выходит не так уж много. Для сравнения: на строительство стадионов с искусственным покрытием выделено почти в 4 раза больше.

Программа «Доступное жилье» предусматривает 50% компенсацию стоимости квартиры. Обычно на Киев выделяется примерно десятая часть общего финансирования, вот и выйдет, что денег хватит максимум на 30-40 квартир. К 1,5 миллионам переселенцев нужно прибавить около 100 тысяч ветеранов АТО. Нас с переселенцами поставили в одну программу в надежде столкнуть лбами, считает заместитель главы Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет.

«Есть у нас политические силы, которым было бы очень приятно увидеть, как участники АТО и переселенцы между собой соревнуются за получение финансирования. Но мы вместе и мы поддерживаем друг друга – и это правильно. Есть две группы населения, которые больше всего пострадали от конфликта – это люди, которые жили на оккупированной территории, и те, кто воевал за эту территорию», – сообщил Антон Колумбет.

Лишь 10% переселенцев за 4 года смогли купить жилье – МОМ

Лишь 10% бежавших от войны смогли приобрести собственное жилье на подконтрольной части Украины. Остальные либо арендуют, либо ютятся у знакомых. Согласно данным Международной ассоциации миграции (МОМ), 70% переселенцев ожидают от государства какой-либо поддержки в решении проблемы с жильем. Постоянно растет количество возвращенцев – людей, возвращающихся на неподконтрольный Донбасс из-за невозможности выживать на подконтрольной территории Украины, рассказывает глава правления общественной организации «Мій.Дім.UA» Юлия Дрюк-Ильяшенко.

«Есть знакомые, которые даже не выезжали из АТО, не потому, что они поддерживают тот режим, а потому что они понимали, что «в Украине» им не выжить. Сейчас люди возвращаются в ОРДЛО. Те, кто переехал в большие города, им проще, потому что есть работа. Те, кто выезжал в маленькие города, им намного сложнее. Потому что заработок намного меньше, а снимать жилье и прокормить семью за эти деньги нереально», – сообщила Юлия Дрюк-Ильяшенко.

В декабре этого года на свой страх и риск Фонд поддержки молодежного кредитования выделил из своих ресурсов 30 миллионов на реализацию программы «Доступное жилье» – той самой, которую игнорирует госбюджет. На Киев выделили 3 миллиона – это примерно на частичную компенсацию для 10 семей. Но в очередь записалось уже более 3 тысяч.

Общественная организация «Мій.Дім.UA» написала обращение к депутатам Верховной Рады с требованием профинансировать программу «Доступное жилье» в полном объеме:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)