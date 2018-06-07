Підприємці України повинні виступати з позовом проти Росії – Гербст

Тетяна Попова

Непрямі втрати від окупації українських територій Росією будуть набагато більшими, аніж прямі, переконана віце-президент Департаменту бізнес-освіти Київської школи економіки Юлія Клименко. Водночас, директор «Центру Євразії» і колишній посол США в Україні Джон Гербст закликав підприємців, які втратили свої активи через російську агресію, захищати свої інтереси та подавати позови проти Москви. А заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль висловила переконання, що після повернення окупованих територій під контроль України, всі втрачені активи будуть відновлені.

Після окупації Донбасу та анексії Криму багато підприємців мусили переїхати та залишити свої активи на окупованих територіях, розповідає віце-президент Департаменту бізнес-освіти Київської школи економіки Юлія Клименко. А повернути інвесторів назад після завершення війни, за її словами, буде дуже не просто.

«Вони втратили бізнес, і їм суттєва потрібна мотивація, для того, щоб вони повернулися. А з плином часу мотивація буде зменшуватися. Адже тут в них діти будуть навчатися, одружуватися. Це життя», – каже Клименко.

Це питання, переконана вона, потрібно вже виносити на дискусію. А поки окупація триває, в держави є важлива місія – фіксувати всі втрати і збирати докази про те, що вони дійсно були. При цьому враховуватися, на її думку, мають не лише прямі втрати, але й опосередковані.

Непрямі втрати від окупації набагато більші, аніж прямі

«В нас багато загиблих, покалічених, ми кожного місяця здійснюємо величезні соціальні виплати тимчасово переміщеним особам. І це все має бути додано до остаточного рахунку. Непрямі втрати від окупації набагато більші, аніж прямі», – зазначає Клименко.

Питання втрачених інвестицій на окупованих Росією територіях – вкрай важливе, переконує заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Ми не говоримо про те, щоб продати Крим. Крим для нас залишається частиною території України

Анексувавши Крим, Росія узурпувала можливість України регулювати там право власності. Втім, переконана Зеркаль, коли Крим повернеться Україні, ці права будуть відновлені, а держава робитиме все можливе, щоб повернути чи відшкодувати втрати інвесторів у Криму.

«Ми не говоримо про те, щоб продати Крим. Крим для нас залишається частиною території України. Ми говоримо про захист інвесторів, які незаконно втратили свої права у Криму. Для нас очевидно: право на власність належить Україні», – зазначає Зеркаль.

Втім, зазначає Зеркаль, з інвестиціями, які залишилися на півострові, є суттєва проблема – Україна не має реєстру власників майна в Криму. За словами заступника міністра, так сталося через те, що ще до анексії півострова реєстр не був остаточно «доведений до розуму».

Ситуація з втраченими інвестиціями на Донбасі, наголошує вона, складніша, оскільки Росія не визнає своєї присутності там.

«Я думаю, це питання можна було б вирішити після війни, як це зазвичай робиться під час будь-якого конфлікту, коли проводяться конференції чи підписуються угоди», – зауважила Олена Зеркаль.

Вихід з цієї ситуації вбачає в створенні спеціальних державних фондів, у роботі яких брали б участь і представники уряду, і інвестори.

«Я бачу вихід, якщо ми створимо спеціальні фонди, де держава може працювати з приватними інвесторами, і фонди, які можна було б використовувати щодо права людей, які втратили своє майно і не можуть самостійно повернути їх», – пропонує Зеркаль.

Директор «Центру Євразії» і колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив, що юридичні та фізичні особи, чиї активи залишилися на окупованих територіях, повинні вимагати від Кремля компенсації.

Повинні бути позови з боку тих підприємств, які втратили свої активи.

«Ми закликаємо людей піклуватися про свої інтереси та ресурси, захищати їх, якщо щось порушено, вони мають виступати з позовом проти Москви», – каже Гербст.

А для того, щоб ці позови були ефективними, зазначає він, потрібно залучити величезну кількість юристів України, які мають вимагати компенсацію з боку Росії.

Президент світового конгресу українців Євген Чолій наголошує на тому, що підприємці повинні завжди пам'ятати три речі.

«Перше, в нього є права, друге, що ці права були серйозно порушені, і третє, що є правові інструменти, яким чином можна вимагати компенсації», – зазначає Чолій.

Експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд оцінив втрати України від російської агресії у 100 мільярдів доларів.