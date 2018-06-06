Генсекретар НАТО на заклики зняти санкції з Росії: все залежить від поведінки Москви

Економічні санкції проти Росії надсилають чіткий сигнал, що її агресія в Україні має мати наслідки, і для їх скасування Росія повинна змінити свою поведінку, заявив голова НАТО Єнс Столтенберґ напередодні зустрічі міністрів оборони 29 країн-союзниць.

Коментуючи 6 червня заяви з боку новопризначеного прем’єр-міністра Італії, висунутого коаліцією популістів, Джузеппе Конте, Столтенберґ сказав: «Вважаю, що економічні санкції важливі тому, що ними надсилається чіткий сигнал, що те, що Росія робить в Україні, має мати наслідки. Перед тим, як скасувати ці санкції, Росія повинна змінити свою поведінку».

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Новий прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте напередодні під час свого першого виступу в парламенті закликав до перегляду санкцій, запроваджених Заходом проти Росії, зокрема, через агресію Москви проти України. Він наголосив, що його уряд буде «підтримувати політику відкритості щодо Росії… та наполягати на перегляді системи санкцій».

Коментуючи заяву Конте щодо намірів зближення із Росією, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав, що прагнення діалогу із Москвою він тільки вітає, бо альянс у ставленні до цієї держави обрав двосторонній підхід – міцна політика стримування й припинення практичної співпраці та збереження каналів для діалогу.

«Наша мета – не ізолювати Росію, бо вона наш сусід і нікуди не зникне. Тож я вітаю міцну налаштованість Італії на діалог, який ми маємо з Росією», – заявив керівник НАТО.

Нинішня зустріч у НАТО на рівні голів оборонних відомств відбувається за п’ять тижнів до саміту Північноатлантичного альянсу, який має відбутися у Брюсселі.