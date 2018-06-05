Прем’єр Італії закликає переглянути санкції проти Росії

Новий прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступає за перегляд санкцій, запроваджених Заходом проти Росії, зокрема, через агресію Москви проти України.

«Ми будемо підтримувати політику відкритості щодо Росії... Ми будемо наполягати на перегляді системи санкцій», – сказав Конте 5 червня під час свого першого виступу в парламенті Італії перед голосуванням за довіру прем’єрові.

Конте склав присягу прем’єр-міністра Італії 1 червня. Він очолить новий уряд двох популістських партій-євроскептиків.