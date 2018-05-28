Прем’єр-міністр Італії не склав уряд і через 5 днів повернув мандат

Професор Джузеппе Конте, якого на посаду прем’єр-міністра Італії висунули дві популістські партії – «Рух п’яти зірок» і «Ліга», не зміг сформувати уряд і повернув мандат, який він отримав 23 травня від президента Серджо Маттарелли.

Про це повідомив сам Конте ввечері в неділю після зустрічі з президентом.

Як раніше повідомляли інформаційні агентства, причиною стали заперечення президента проти кандидатури євроскептика Паоло Савони, якого коаліція пропонувала на посаду міністра економіки. За конституцією, президент повинен підтвердити всі, запропоновані йому, кандидатури міністрів.

Маттарелла в офіційній заяві підтвердив, що – як гарант стабільності італійського суспільства і економіки – виступив проти кандидатури Савони. Через побоювання, що під загрозою може опинитися членство країни в єврозоні, в останні дні впали котирування на італійській біржі.

Лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні вже заявив, що бачить вихід із ситуації, що склалася в дострокових виборах.

На парламентських виборах у березні жодна зі сил – «Рух п’яти зірок» і «Ліга» – не набрала абсолютної більшості голосів. Уряд очолив технічний прем’єр-міністр Джузеппе Конте, який отримав повноваження від президента країни на створення кабінету міністрів. Проте вони не змогли заручитися підтримкою президента для кандидатури євроскептика Паоло Савони на посаду міністра економіки.