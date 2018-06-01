Чи зможе Італія з новим урядом вплинути на скасування антиросійських санкцій?

Італію після останніх парламентських виборів може очолити уряд, сформований з антиєвропейськими та пропутінськими партіями «Ліга Півночі» та «Рух п’яти зірок». Чи стане країна в ряди противників продовження санкцій проти Росії, разом з Грецією та Угорщиною? Чи може це вплинути на рішення Євросоюзу на наступному саміті? І чому в Італії така сильна симпатія до Росії? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповіли експерт-міжнародник, аналітик центру KievStratPro Тарас Семенюк та експерт-дослідник зовнішньої політики Італії, експерт ради зовнішньої політики «Українська призма» Вікторія Вдовиченко.

– Що зараз відбувається в Італії? Там дуже стрімко розвиваються політичні події. Тільки всі обговорювали новий уряд, нового прем’єра, все перевернулося з ніг на голову. Одна з причин – побоювання, що антиросійські санкції будуть скасовані?

Вікторія Вдовиченко: «Від учора до сьогодні дуже велика лінія» – це найкраще характеризує політичні баталії в Італійській Республіці.

Вперше в історії Італії політично обраний коаліційний уряд прийде з технічним іменем

Наприкінці минулого тижня стало зрозуміло, що буде новий технічний прем’єр Карло Коттареллі, який був призначений президентом Італії. А сьогодні йде розмова, що «Ліга» і «Рух п’яти зірок» висувають свого оновленого кандидата – пана Джузеппе Конте, щоб він очолив політичну більшість із технічною номінацією. Вперше в історії Італії політично обраний коаліційний уряд прийде з технічним іменем. Прогнозувати, чим це може закінчитися, насправді дуже важко і ще більш складно, ніж українську політику.

«Ліга» і Рух п’яти зірок» вже відійшли від риторики імпічменту президента. Риторика популістів трохи змінилася. Баталії були пов’язані з кандидатурою міністра економіки та фінансів Паоло Савони. Він не тільки євроскептично налаштований, він казав, що хоче вивести Італію з країн єврозони, а також взагалі з держав-членів Євросоюзу. Про це дуже критично висловлювався президент Італії Серджо Матарелла, за що отримав пробрюссельську лінію, щоб цього не сталося.

Італія не зможе вплинути на процедуру зняття санкцій, натомість вона може вести дискусію

​Тарас Семенюк: Я думаю, поки що зарано говорити про те, що може похитнутися якась коаліція проти Росії. Італія не зможе вплинути на процедуру зняття санкцій, натомість вона може піднімати голос, вести дискусію про потребу перегляду стосунків з Росією. Італія має дуже тісні економічні зв’язки з Росією. Це – дуже прагматична країна і з Росією у них це було дуже тісно налагоджено.

Одночасно ми не можемо говорити, що італійський бізнес та економіка сильно втратили від санкцій з Росією. Однак є певні відсотки.

– Що означає «піднімати дискусію»? У чому це може виражатися?

Тарас Семенюк: Італійці самі по собі люблять спілкуватися, дискутувати. Вони хочуть, щоб їх почули. Про можливість зняття санкцій говорив колишній прем’єр-міністр Маттео Ренці. Але до діла не дійшло. У суспільстві є запит на перегляд стосунків санкційної політики, однак уряд розумів, що сама Італія не зможе вплинути. У Євросоюзі такі рішення приймаються консенсусом.

– Наступне рішення про продовження або припинення санкцій буде прийматися на саміті Євросоюзу 28-29 червня. Як це відбуватиметься? Італія – третя економіка Євросоюзу, якщо вона скаже «ні», санкції не продовжать?

Вікторія Вдовиченко: В Італії доволі хитка позиція. Насправді на цьому саміті основне – це затвердження бюджету Європейського союзу на наступні три-чотири роки. У зв’язку з тим, що бюджетні кошти, на які дуже хвацько дивиться Італія, більше у пріоритеті, їм доведеться змагатися з іншими великими економіками.

Так, вона – третя економіка у Євросоюзі, але не перша. Італії потрібно прийти на цей саміт із чимось дуже важливим. У першу чергу, з кандидатурою прем’єр-міністра, який буде відстоювати та лобіювати інтереси Італії. У них – величезний дефіцит бюджету: 2, 235 трильйона євро.

– Ваш прогноз, що антиросійські санкції будуть продовжені?

Тарас Семенюк: Так. Змін не буде, але буде глибока серйозна дискусія. Італійці завжди хочуть висловитись, показати свою точку зору і хочуть, щоб вона була почута.

Вікторія Вдовиченко: А для італійців це важливо. Частина електорату, яка голосувала за популістів, у доволі розгубленій ситуації. Вже 87-й день, коли не створюється уряд. Тому італійці задумуються, наскільки реальними є шанси у цього популістично спрямованого політичного уряду стати потугою Євросоюзу. У чому є доволі велика дискусія.

– А може, рейтинг популістів, навпаки, виросте?

Тарас Семенюк: А може виграти й третій. Сільвіо Берлусконі та Маттео Ренці, вони у вичікувальній позиції. Берлусконі – майстер політичної комунікації, він уміє грамотно прораховувати ситуацію.

– Він – також для України не кращий варіант, якщо враховувати його давню дружбу з Володимиром Путіним.

Тарас Семенюк: Так, він у нас – персона нон ґрата. Він відвідував Крим.

Але мова про те, що зараз така ситуація, що популісти граються, а хтось третій вичікує, коли вони нарешті дограються.

Вікторія Вдовиченко: Насправді, окрім Сільвіо Берлусконі, дуже виграли від ситуації Демократична партія. Зокрема, Маттео Ренці, який включається своєю критикою популістів, демонструє, що вони солідарні з президентом. А це – проєвропейська лінія в Італії та забезпечення якоїсь економічної прогнозованості Італійської Республіки.

– Чому в Італії зараз стали такими популярними дві партії: «Рух п’ять зірок» та «Ліга Півночі», які відкрито виступають за зняття санкцій з Росії? Чому італійці із симпатією ставляться до Росії, з огляду на те, що відбувається в Україні?

Середньостатистичний італієць надзвичайно мало знає, що відбувається на Донбасі

​Вікторія Вдовиченко: А вони бачать, що відбувається в Україні? І наскільки висвітлюються події в Італійській Республіці? Середньостатистичний італієць надзвичайно мало знає, що відбувається на Донбасі.

– Росія порушила кордони суверенної держави, у чому тут потрібно розбиратися?

Вікторія Вдовиченко: Ці меседжі не комунікуються назовні. Немає інформаційного вкраплення про те, що таке міфи, санкційні міфи, як вони впливають на італійську економіку. Те, що Італія страждає від санкцій, які накладено на Росію, муштрувалося в мізках італійців протягом доволі тривалого часу.

Нам потрібно доносити до італійців, що Україна розвивається, попри конфлікт, а також що є позитивні зміни в самій Італії.

Російська Федерація інвестує величезні кошти у свою інформаційну політику саме в Італії

​Тарас Семенюк: Російська Федерація інвестує величезні кошти у свою інформаційну політику саме в Італії. Через свої культурні центри, через ломів-експертів італійців, які тотально проросійські. Росія має дуже потужне інформаційне лобі.

Також ви згадали Берлусконі, а 30% медіаринку в Італії належать саме йому, тому нескладно прорахувати, якою буде інформаційна політика на його новинних каналах.

І хочу відзначити, що українська громада потужно працює над тим, щоб вести інформаційну політику. Наш посол часто апелює до тих ЗМІ, які не правильно висвітлюють інформацію про Україну.

Вікторія Вдовиченко: Також у Турині мали відкриватися так звані «посольства» угрупувань «ДНР» та «ЛНР». Це говорить про те, наскільки масованим і заангажованим є інформаційний потік для італійського громадянина.

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Типові італійці не знають, що відбувається в Україні, доки вони не поїдуть сюди. Але Україна економічно не приваблива для італійців. Хоча Італія та Україна у плані ведення бізнесу дуже подібні.

Тарас Семенюк: Але хочу трохи посперечатися. За останні два роки торговий баланс між Україною та Італією зріс. Італійці цікавляться Україною, але не так інтенсивно, тому що корупція і суди – дві проблеми, які їх хвилюють. А так, проблем би не було.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)