Президент Італії не дозволив формування антиєвропейського уряду популістів

Рим – В Італії (поки що) не буде уряду популістів-євроскептиків. Президент Серджо Маттарелла оголосив у неділю про неможливість формування кабінету з міністром економіки-критиком євровалюти, якого вперто просували лідери коаліції популістів. Щоб не псувати репутацію Італії та повернути довіру на міжнародних ринках і в структурах ЄС, голова держави у понеділок доручив новому прем’єрові-технократу Карло Коттареллі формувати тимчасовий уряд. На горизонті позачергові вибори. Хаос триває.

Не вдалося! Хто з полегшенням (європеїсти), а хто зі злістю (євроскептики) реагує на Апеннінах і в Європі щодо нового повороту надзвичайної політичної кризи. Вона виникла три місяці тому внаслідок парламентських виборів 4 березня. Відсутність беззаперечного переможця спричинила довготривалу коаліціаду, яка, ще тиждень тому здавалося, могла б завершитися результативно.

Аж ні! Праворадикали націоналістичної «Ліги» та ліворадикали «Руху п’яти зірок», презентуючи «план А» – ніби не антиєвропейську «угоду уряду змін», – як виявилося, хотіли просунути «план Б» – вести країну до виходу з єврозони, всадивши у крісло головного економіста країни Паоло Савону, теоретика анти-євро і критика економічної політики ЄС. Словом, хотіли вийти з єврозони і не сказали про це відкрито італійським виборцям. «Брехунами» називає коаліціантів-невдах відома публіцистка Лючія Аннунціата, директор видання Huffpost Italia.

Маттарелла: «Євро – основоположний вибір Італії»

Минулої неділі після того, як Джузеппе Конте після чотирьох днів повноважень прем’єра відмовився від посади, до нації звернувся президент Серджо Маттарелла. З помітним напруженням у голосі і у виразі обличчя він сказав, що доклав усіх зусиль і надав достатньо часу для народження нового кабінету. Але кандидатура позапартійного науковця Паоло Савони на посаду міністра економіки для Маттарелли була просто неприйнятною.

«Я просив для того міністерства авторитетного представника тієї ж більшості, який би був послідовником заявленої програми уряду, щоб його не сприймали як прихильника ідеї, яка, можливо, призвела б до виходу Італії із зони євро», – пояснив Серджо Маттарелла. Він прагнув бачити міністра-політика, хай навіть представника націоналістичної «Ліги» Джанкарло Джорджетті, праву руку її лідера Маттео Сальвіні, але не Савону, автора праці «Практичні настанови для виходу з євро». Адже, продовжив президент, «призначення міністра економіки подає завжди миттєвий сигнал про довіру або занепокоєння» для міжнародної спільноти.

«Долучення країни до зони євро – фундаментальний вибір для перспективи нашої країни і нашої молоді. Якщо є бажання обговорювати тему, це слід робити відкрито і детально її аналізувати, навіть тому, що цей аргумент не був на першому плані у перебігу останньої виборчої кампанії», – пояснив своє рішення Серджо Маттарелла, виконуючи таким чином конституційний обов’язок президента гарантувати дотримання угод та обов’язків Італії, пов’язаних з її належністю до міжнародних організацій.

Свій крок Маттарелла також пояснив турботою про збереження заощаджень та кредитів громадян, бо останніми днями негативні фінансові показники Італії на міжнародних ринках вже віщували підвищення кредитних відсотків для тисяч італійських родин.

Погрози президенту імпічментом

Аргументи президента популісти зустріли багнетами. Ще Джузеппе Конте, заявлений «адвокат італійського народу», не оголосив про складення повноважень прем’єра, як лідер «лігістів» Маттео Сальвіні на мітингу у місті Терні оголосив: «…якщо хтось бере на себе відповідальність не дозволити створення уряду, який готовий до роботи вже завтра, хай пояснює це 60 мільйонам італійців». А потім знову у твітері Сальвіні за своє: «Ніколи не будемо рабами когось. Італія не колонія, ми не раби німців, французів… Таким чином, чесно, послідовно і сміливо, як завжди, слово має бути за вами (виборцями)! Я не здаюсь!»

Згодом в унісон йому розгніваний очільник «Руху п’яти зірок» Луїджі Ді Майо заявив: «Вибір Маттарелли не можна зрозуміти. Тоді скажімо відверто, що немає сенсу йти знову на вибори, бо щодо урядів вирішують завжди одні й ті самі: рейтингові агентства, фінансові лобі».

Ді Майо пішов таки далі. Обіцяє ініціювати імпічмент президентові Італії. «Лігісти» ще не відреагували на цю пропозицію. Хоча їхній партнер по виборчій коаліції правоцентристів, лідерка неофашистської партії «Брати Італії» Джорджа Мелоні також висловилася за таку ініціативу проти Серджо Маттарелли.

Небувале протистоянні у владі

Це прямий виклик главі держави, який не піддався диктатові політичного булізму популістів. В історії країни вперше спостерігають публічні вербальні напади на гаранта Конституції та таке відкрите інституційне протистояння. Складна політична заморока в Італії ускладнюється надалі. Втомленим політологам і коментаторам у прямих телеефірах бракує слів для оцінки хаосу в політиці, і вони вправляються у прогнозах майбутнього на рівні гіпотез та запитань без відповідей.

Чи об’єднаються «лігісти» і «п’ятизіркові» у виборчу коаліцію на позачергових виборах? Сальвіні йтиме на вибори окремо? Або ж він повернеться до коаліції з правоцентристами Сільвіо Берлусконі, котрий насправді не розпрощався з очільником «Ліги» (і той же Берлусконі тепер може претендувати на прем’єра після рішення суду про його політичну «реабілітацію»)? Чи вдасться лівоцентристам Демократичної партії після провальної поразки 4 березня подолати розбіжності і запропонувати виборцям вагому європейську альтернативу ідеям популістів?

Наслідки провалу популістів у рейтингах

Поки що можна констатувати, що негативний досвід створення урядової коаліції по-різному позначився на рейтингу партій-коаліціантів. Про це свідчать дані дослідження Istituto Demopolis.

«Рух п’яти зірок» за останні пару тижнів втратив 2 відсотки підтримки електорату внаслідок провалу коаліції і має нині 32,5 відсотки преференцій респондентів. Партія «Ліга» в особі Маттео Сальвіні через уперту політику диктату на 6 відсотків підвищила рейтинг із часу останніх виборів у березні, і тепер галасує зі своїми 24 відсотками.

Якщо «лігісти» ближчим часом будуть знову у складі коаліції правоцентристів, то можуть сподіватися перетнути бар’єр 40 відсотків, забезпечивши повноцінну більшість у парламенті. Власне, на думку багатьох оглядачів, цього й домагався Сальвіні ще до об’єднання з «п’ятизірковими», і фігура Савони стала ключовим приводом, щоб наблизити позачергові вибори.

Не факт, що картина електоральних симпатій не зміниться наступними місяцями. Хоч лідер «Ліги» і заявляє, що «програли битву, а війну виграємо», претендентам у лави урядовців радять затямити урок, що з приходом до влади слід робити те, що треба, а не те, що хочеться.

Що тепер?

Призначений сьогодні прем’єром відомий економіст, 62-річний Карло Коттареллі формуватиме «нейтральний» кабінет технократів, який має привести країну до нових парламентських виборів. У разі вотуму довіри у парламенті вибори планують на початок наступного року. Якщо уряд Коттареллі не отримає підтримки більшості, голосування відбудеться вже після літа.

Глава створюваного уряду підтвердив, що Італія залишається у зоні спільної євровалюти. Карло Коттареллі був чільним співробітником Міжнародного валютного фонду. Він відомий в Італії як автор програми зниження державних витрат і впорядкування державних фінансів. Щоправда, з оголошенням його прем’єром фінансові показники Італії на світових ринках суттєво не поліпшилися. Мовою фінансистів це значить: небезпека ще не минула.