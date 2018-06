Український омбудсмен вирушила до українських політв’язнів у Росії – Порошенко

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вирушила до Росії, щоб відвідати українських політв’язнів.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Twitter.

«На виконання моїх домовленостей саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув’язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки», – написав Петро Порошенко.

«З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому!» – додав глава української держави.

​9 червня відбулася телефонна розмова між президентом України Петром Порошенком та його російським колегою Володимиром Путіним. За повідомленням прес-служби Адміністрації президента України, вони, зокрема, домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України і Росії обміняються візитами до ув’язнених громадян.

Після цього Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що спочатку відвідає українських в’язнів у Росії, а потім в анексованому нею Криму. Вона зазначила, що згідно з домовленостями між президентомами України та Росії, наразі готується список політв’язнів, яких планують відвідати омбудсмени обох країн.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що збирається відвідати в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, довірену особи Володимира Путіна під час виборів президента 2018 року Олену Одновол, яких підозрюють у держзраді, а також військових Олександра Баранова та Максима Одинцова, яких у лютому 2018 року визнали винними в державній зраді й дезертирстві, засудивши їх до 14 і 13 років позбавлення волі відповідно.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують 64 людини.