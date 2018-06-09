Розмова Порошенка і Путіна: омбудсмени України і Росії відвідають ув’язнених

Найближчим часом уповноважені з прав людини України і Росії відвідають ув’язнених громадян у цих країнах. Про це, як повідомляє прес-служба президента України, домовилися Петро Порошенко і його російський колега Володимир Путін під час телефонної розмови 9 червня.

«Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях. Глава Української держави звернув увагу на голодування українців та висловив занепокоєння погіршенням їхнього стану здоров’я», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Я сподіваюся, що тепер щось зрушиться з місця – мати Кольченка після зустрічі з президентом

Тим часом, у повідомленні на сайті Кремля вказано, що розмова відбулася за ініціативою української сторони.

«Особливу увагу приділено питанням гуманітарного характеру, включаючи обмін утримуваних осіб. Володимир Путін наголосив на необхідності негайного звільнення російських журналістів, заарештованих на Україні», – йдеться в повідомленні прес-служби російського президента.

Розмова відбулася за два дні до планованої на 11 червня в Берліні зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандського формату», де українська сторона буде порушувати питання про звільнення утримуваних у Росії українських політв’язнів.

В інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, поширеному минулого тижня, матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка, ув’язнених у Росії, попросили президента України Петра Порошенка зробити все можливе для звільнення їхніх синів.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти. Востаннє обмін відбувався в грудні минулого року.