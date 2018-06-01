Зустріч голів МЗС «нормандської четвірки» відбудеться 11 червня – Маас

Зустріч міністрів закордонних справ так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції і Росії – відбудеться 11 червня в Берліні, заявив в ході свого візиту в Україну міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Це буде перша така зустріч цього року.

На прес-конференції в Маріуполі, куди Маас прибув разом із головою МЗС України Павлом Клімкіним, він сказав, що домовленості про зустріч вдалося досягти в останні дні.

За словами Клімкіна, на ній обговорюватимуть розміщення в зоні конфлікту в Донбасі миротворчої місії, а також обміну полоненими і звільнення українських в’язнів у Росії.

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Тим часом , заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що остаточна дата зустрічі ще не визначена. За його словами, «можливість такої зустрічі в червні розглядається».

Перед відльотом в Україну Маас заявив, що мета його поїздки – сприяти активізації Мінського процесу. З Києва вранці 1 червня він вирушив у контрольовані України райони Донбасу.