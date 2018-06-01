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01 Червень 2018, Київ 12:03
Новини | Політика

Німецький міністр Гайко Маас вирушає на схід України

Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас разом із головою українського МЗС Павлом Клімкіним вилетів на схід України. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

​В інтерв’ю інформагенції «Укрінформ» Маас розповів про плани відвідати Маріуполь, щоб «побачити, які наслідки конфлікт має для життя людей».

Гайко Маас очолив міністерство закордонних справ ФРН у березні цього року. 31 травня він вперше прилетів до України, про що повідомив Павло Клімкін.

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