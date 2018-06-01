Німецький міністр Гайко Маас вирушає на схід України

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас разом із головою українського МЗС Павлом Клімкіним вилетів на схід України. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

​В інтерв’ю інформагенції «Укрінформ» Маас розповів про плани відвідати Маріуполь, щоб «побачити, які наслідки конфлікт має для життя людей».

Гайко Маас очолив міністерство закордонних справ ФРН у березні цього року. 31 травня він вперше прилетів до України, про що повідомив Павло Клімкін.