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В ближайшее время запустить производство на неподконтрольном Киеву Алчевском меткомбинате пообещало руководство группировок «ЛДНР». Якобы продукция пойдїт на создание труб и оснащение водопроводов на местах. Из источников Радио Донбасс.Реалии стало известно, что на меткомбинате действительно идут ремонтные работы. Налаживать производство и зарабатывать деньги на местах – это установка Кремля, считают аналитики-экономисты.

Запустим Алчевский меткомбинат, а потом из листовой стали будем делать трубы для водоснабжения региона – такое заявление сделал лидер группировки «ЛНР» Леонид Пасечник. Боевики уже не впервые делают громкие заявления о своих экономических проектах, которые не сбываются. Но в этом случае работы по восстановлению Алчевского меткомбината – одного из наиболее современных в Украине – уже начались, утверждает заместитель предателя Луганского землячества Сергей Давыдов. Эту информацию он получил от местных жителей, некоторые даже принимали участие в работах.

Вместо цехов меткомбината отремонтировали заводоуправление –​ Сергей Давыдов

Запускают завод далеко не для того, чтобы трудоустроить людей и помочь им зарабатывать деньги. Пришла установка из Кремля, говорит он. Представители группировки «ЛНР» заинтересованы в том, чтобы поскорее заработал комбинат. Сергей Давыдов утверждает: они даже не оценили подхалимаж строителей, которые начали ремонт не с цехов, а с офиса.

Потратили деньги на заводоуправление, а на создание рабочих мест не додумались

«У нас делать ремонт начали с заводоуправления. Руководители так называемой «республики» (так боевики называют свою группировку – ред.) дали разгон строителям и возмущались, почему те не начали ремонт с цехов. Вышло, что потратили деньги на заводоуправление, а на создание рабочих мест не додумались», – рассказал Сергей Давыдов.

Восстановить работу Алчевского меткомбината вполне реально. Недалеко находится коксохимический завод и несколько шахт. Есть полный цикл производства «уголь-кокс-металл», говорят аналитики-экономисты.

Сталь из Алчевска пойдїт в Россию и на экспорт через фирмы-прокладки – Олег Устенко

По мнению экспертов, никаких водопроводных труб для местных водопроводов из стали Алчевского комбината делать не будут – в таком количестве в них нет необходимости, это лишь прикрытие. Поскольку никто не будет на «официальном» уровне группировок «ЛДНР» заявлять, что они будут экспортировать металл в Россию.

Огромный Алчевский меткомбинат просто не сможет поддерживать даже свой минимальный непрерывный рабочий процесс за счёт такого мизерного заказа, как трубы. Вся сталь будет уходить в Россию и там через фирмы-прокладки реализовываться в третьи страны, считает исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Потребителем этой продукции будет Россия, потому что производство на квазигосударственных территориях

«Если потребителем этой продукции будет Россия, то работа возможна. Но вряд ли кто-то ещё сможет потреблять эту продукцию, потому что производство существует на квазигосударственных территориях, находящихся в зоне конфликта, под санкциями. А покупать продукцию с этих территорий – означает добровольно класть голову на плаху», – считает Олег Устенко.

Кремль заставляет боевиков отрабатывать хоть половину вливаний – Алексей Кущ

Выращивать картошку на приусадебном участке выгодней, чем производить трубы большого диаметра в таком количестве для внутренних нужд, считают экономисты. Россия осознала, что ближайшее время Донбасс будет у неё на шее. Кремль дал задание главам группировок в течении года наладить хоть какое-то рентабельное производство, и там решили начать с Алчевского меткомбината, рассказывает финансовый эксперт Алексей Кущ.

Он провел исследование, где утверждает: Россия дотирует группировку «ДНР» на 500–600 миллионов долларов в год, и на 300 миллионов – «ЛНР». И это лишь зарплаты бюджетникам и оплата социальных программ, без учёта затрат на войну. До экономической блокады часть этих сумм сепаратисты получали от продажи угля на подконтрольной Украине территории.

Перед «ЛДНР» поставили задачу: половину суммы, которую им даёт Кремль, зарабатывать самим

«Возможности российского бюджета небезграничны. Перед «ЛДНР» поставили задачу, чтобы половину суммы, которую им даёт Кремль, – 500 миллионов долларов, – экономика этих псевдореспублик должна зарабатывать сама. 300 миллионов должна давать «ДНР», а 200 миллионов «ЛНР», – сообщил Алексей Кущ.

Главная проблема, с которой столкнутся сепаратисты, – нехватка квалифицированных работников, считает Кущ. Большинство специалистов за эти годы выехали из оккупированной части Донбасса. Тем не менее, лидеры «ЛНР» заявляют, что уже в начале июня подадут напряжение на Алчевский меткомбинат.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)