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Представители группировки «ДНР» заявили, что запустили Харцызское сталепроволочно-канатное предприятие «Силур». Главное достижение, по их словам, в том, что смогли изготовить на предприятии в Донецке сырье для каната – стальную заготовку. Экономисты утверждают, что продать эту продукцию нигде, кроме как в России, будет невозможно.

Все телеканалы в оккупированном Донецке показали материалы, как главари группировки «ДНР» 1 февраля посещают Харцызское сталепроволочно-канатное предприятие «Силур». Якобы, завод заработал после того, как в ноябре 2017 года закончилось сырье. Так называемый и.о. «министра промышленности» группировки «ДНР» Алексей Грановский утверждает, что сырье для канатов удалось начать производить в Донецке на Юзовском металургическом заводе.

«Собрались технологи с предприятий «Силур» и Юзовский металлургический завод, отлили первую заготовку – это 2 тысячи тонн. Сегодня первые вагоны зашли», – рассказал на камеру Грановский

​Харцызский завод под так называемое «внешнее управление» группировки «ДНР» перешел с 1 марта 2017 года, когда его вместе с десятками других предприятий отобрали у законных собственников.

Если купить канаты «Силура», то будут санкции – экономист НАН

На видео местных каналов показали, как на заводе работают станки, на складе уже лежат бобины с готовыми тросами. Маркировка – «Сделано в «ДНР». Если с такой документацией эту продукцию купит хоть одна страна мира, ее тут же подвергнут санкциям, считает экономист Национальной академии наук Украины Вячеслав Ляшенко. Эти канаты, скорее всего, пойдут через неподконтрольную украинско-российскую границу.

Россия может перенаправить свою продукцию на экспорт, а внутренний рынок насыщать продукцией с Донбасса

«Собственник и менеджмент этого предприятия уже не «ДНР». От «ДНР» там остались только рабочая сила и прочее. А собственник этого предприятия точно так же, как и Алчевского металлургического комбината, который отжали. Теперь он входит в структуру российской металлургической олигархической группы. Россия может перенаправить свою продукцию на экспорт, а внутренний рынок насыщать продукцией с Донбасса, если на нее будет спрос, а спросом она пользуется», – отиетил Вячеслав Ляшенко

В группировке «ДНР» утверждают, что долгов по зарплате нет, несмотря на то, что завод простаивал несколько месяцев. Средняя зарплата 9 тысяч российских рублей, это даже ниже, чем в среднем на заводах оккупированной российскими гибридными силами части Донбасса, не говоря уже о России. Возможно, это одна из причин, почему продукция становится дешевле, и россиянам ее выгодно покупать.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)