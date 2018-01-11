(Друкуємо мовою оригіналу)

«Мотор Сич» заявила, что потеряла контроль над Снежнянским машиностроительным заводом. Сообщение об этом украинский флагман производства авиационных двигателей опубликовал 11 января на своем сайте. В то же время, акционер и бывший владелец «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев сообщил, что завод не потерян, а передан во внешнее управление – из-за того, что украинское правительство не дает предприятию нормально работать, ведь ввоз комплектующих с оккупированной территории Донбасса запрещен.

Снежнянский машиностроительный выпускал ключевую деталь для двигателей «Мотор Сичи» – лопатки (лопасти). После 2014-го завод отошел за линию разграничения: Снежное было оккупировано. О судьбе предприятия за это время были разнообразные сведения: писали и о его остановке, и о том, что оно успешно продолжает работать в украинском правовом поле и поставлять продукцию на завод в Запорожье, и о том, что сепаратисты включили его в работу на российскую оборонку.

Бунт против «распила» завода

Собственные источники Радио Донбасс.Реалии в Снежном говорят, что во время самой активной фазы боев с Савур-могилы на Снежнянский машиностроительный отбуксовывали на ремонт российскую военную технику. Рассказывают также, что одно время производимые лопасти с завода увозили в Россию. А в 2015-м работа там была максимально свернута: людей перевели на двухдневную неделю, отдельные цеха то запускались, то останавливались. По последней информации от жителей Снежного, оборудование для производства лопастей вывезено, остался лишь цех гражданской продукции, в 2016 году в городе даже случился бунт против демонтажа оборудования, и успокаивали его «силовики» группировки «ДНР».

11 января предприятие «Мотор Сич» опубликовало на своем сайте заявление о том, что с 20 декабря 2017 года контроль над управлением активами предприятия утерян.

«В связи с этим совет директоров Общества обратился в соответствующие государственные органы с сообщением о временной потере контроля. Органами акционерного общества принимаются меры по обеспечению сохранности активов этого предприятия», – сказано в заявлении.

В марте 2017 года ввоз продукции из ОРДЛО на подконтрольную территорию был запрещен. Группировки «ЛДНР» ответили на это так называемой «национализацией», захватив заводы, работавшие в украинском правовом поле. Однако, исходя из заявления «Мотор Сичи», Снежнянский завод до 20 декабря продолжал ей подчиняться, и только тогда – был утерян.

Бывший глава ПАТ «Мотор Сич», собственник 14,99% акций и депутат Вячеслав Богуслаев в комментарии Радио Донбасс.Реалии сообщил, что завод не потерян, а передан в управление иностранной компании. Он не уточнил, какого государства.

Мы не можем там работать по законам Украины, и мы наняли компанию, которая управляет нашим заводом

«Собственность осталась у нас. Это управление, это не собственность. Мы не можем там работать по законам Украины, и мы наняли компанию, которая управляет нашим заводом. Но завод находится в полном подчинении, под полным контролем предприятия «Мотор Сич». Продукцию мы покупаем, но не через «границу» – наше правительство нам запрещает развиваться – поэтому будем покупать продукцию Снежнянского завода в другой стране», – сказал он.

«Для России нанести максимальный ущерб «Мотор Сичи» – это плюс»

Как работает Снежнянский завод сейчас? Производит ли он что-то и если нет – зачем отдавать его во внешнее управление?

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний не исключает, что физически завода уже нет на территории Украины, ведь все более-менее высокотехнологичные предприятия Россия после оккупации ее гибридными силами части Донбасса вывозила на свою территорию (так пропали Луганский патронный, трубный и тепловозный заводы). Тем более, что Снежнянский машиностроительный работал на оборонку.

Как можно контролировать предприятие, которое расположено на территории, захваченной врагом, – это просто физически невозможно, даже при большом желании «Мотор Сичи»

«Как можно контролировать предприятие, которое расположено на территории, захваченной врагом, – это просто физически невозможно, даже при большом желании «Мотор Сичи», – говорит Тарас Загородний. – Тем более, что для России нанести максимальный ущерб «Мотор Сичи» – это плюс, потому что она выполняет военные контракты по модернизации самолетов, двигателей. И вообще, это одно из предприятий, которое Россия давно хотела захватить, это включалось в план во время проекта «Новороссии» – «Южмаш» и «Мотор Сич».

Лопасти и лекала еще в 2014-м в три смены вывозили в Санкт-Петербург

О том, что снежнянский завод работает на российскую оборонку, писало в 2014 году со ссылкой на токаря завода издание «Зеркало недели».

С завода вывезены уникальные штампы-лекала, определяющие точность производства лопаток для авиатурбин

«С завода вывезены уникальные штампы-лекала, определяющие точность производства лопаток для авиатурбин, имеющих сложный геометрический профиль. И готовые лопатки, производимые на заводе в три смены, вывозят в Санкт-Петербург. Заготовки для лопаток, по информации источника, Снежнянский машиностроительный завод получал с головного предприятия – Запорожского завода «Мотор Cич». Раньше их доставляли по железной дороге, теперь, когда это невозможно – доставляют грузовиками-длинномерами. На Снежнянском заводе заготовки высококлассными токарями доводятся до нужного уровня, с помощью уникальных штампов проверяя правильность готового изделия. Уже вывезены сотни уникальных штампов», – писало «Зеркало недели».

Ранее «Мотор Сич» выпускала двигатели (где использовались снежнянские лопатки) для российских военных вертолетов. Но в 2014-м сотрудничество в военной сфере со страной-агрессором было запрещено – соответственно, таких поставок уже три года как не должно быть.

Если маталургическую продукцию нельзся сбывать, то военную – тем более

Управление предприятием, находящимся в оккупации, однозначно невозможно, говорит экономист Алексей Кущ.

Думаю, что 99% потенциала завода на данный момент не используется

«Конечно, продукция этого предприятия, в том числе, двойного и военного назначения, не может выпускаться. Если даже металургические предприятия, оставшиеся на неконтролируемой территории, лишены возможности легально реализовывать свою продукцию, то продукция военного назначения тем более не может поставляться на внешние рынки, потому что тут контроль намного сложнее и жестче, – отмечает он. – Конечно, нельзя полностью гарантировать, что на этом предприятии не происходит какое-то производство товаров, но думаю, что 99% потенциала завода на данный момент не используется».

Алексей Кущ считает, что передача под внешнее управление может иметь целью просто сохранение оборудования завода до тех пор, когда территории вернутся в Украину. Ведь Снежнянский завод – это специфическое, высокотехнологичное и точное оборудование, его невозможно переместить и установить на другом место. Это завод, который можно построить только один раз, говорит Алексей Кущ – он или используется, или режется на металл.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)