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Трехтысячный коллектив государственного предприятия «Артемсоль» намерен в ближайшее время организовать свой «майдан» в городе Соледар Донецкой области. Причина недовольства в том, что суд арестовал счета их предприятия. Как утверждают работники и местный депутат, некая фирма, учредителем которой является мэр Соледара, пытается взыскать с «Артемсоли» 70 миллионов по непонятным обязательствам. Они считают, что это – коррупционная схема.

Профсоюзы и рабочие госпредприятия «Артемсоль» собираются в ближайшее время организовать акцию протеста в городе Соледар. Дело в том, что счета «Артемсоли» 2 ноября были арестованы по иску в 70 миллионов гривен от частной фирмы «Память». Люди намерены защищать свое предприятие.

Голова Соледарской объединенной громады Степаненко А.Н. вместе со своим братом Степаненко И.Н. шулерским методом пытаются ограбить государственное градообразующее предприятие «Артемсоль»

Депутат Соледарского горсовета Роман Махнык утверждает, что мэр Соледара Александр Степаненко через свою фирму «Память» пытается взыскать с «Артемсоли» долг по коррупционным схемам. Вот цитата обращения депутата Махнык к президенту Украины и генпрокурору: «Голова Соледарской объединенной громады Степаненко А.Н. вместе со своим братом Степаненко И.Н. шулерским методом пытаются ограбить государственное градообразующее предприятие «Артемсоль» на сумму 70 миллионов 500 тысяч гривен по вымышленными ими фиктивными штрафными санкциями, согласно договора, состряпанного им же, сегодняшним мэром, будучи генеральным директором ГП «Артемсоль» в 2014 году с фирмой «Память», где он и его брат – учредители».

Жители Соледара хотят организовать «майдан» в защиту «Артемсоли»

Также депутат утверждает, что дочь брата соледарского мэра Игоря Степаненко работает судьей в Харькове, а именно в харьковском суде было выиграно дело по взысканию этих самых 70 миллионов.

Предлагают даже «майданом» пройти по городу. Народ сам настаивает на проведении такого митинга. Все жаждут высказать Александру Степаненко свое отношение

Глава независимого профсоюза госпредприятия «Артемсоль» Ирина Лукьянова говорит, что акцию протеста трехтысячный коллектив намерен организовать в ближайшие дни: «Предлагают даже «майданом» пройти по городу. Народ сам настаивает на проведении такого митинга. Все жаждут высказать Александру Степаненко свое отношение. Никогда в жизни за него никто бы не голосовал, если бы знали раньше... Он как мэр сейчас «дерибанит» все, плюс его фирма «Память» пытается вырвать эти 70 миллионов гривен. К новому году такой подарок, когда все ждали тринадцатой зарплаты, выслуги».

Корреспонденты «Донбасс.Реалии» попытались связаться с мэром Соледара Александром Степаненко, но его мобильный не отвечал, а его помощница, представившаяся как Светлана Николаевна, по телефону сказала, что мэр – на больничном:

– Александр Степанеко болеет, он – на больничном.

– А давно он болеет?

– Нет, со второго ноября.

– То есть, с того дня, когда были арестованы счета ГП «Артемсоль»?

– Я не знаю.

Дефицита соли в Украине не будет. На сегодняшний день мы продолжаем производить отгрузку продукции, а это значит, что потребителям нечего бояться, и не стоит поддаваться искусственному ажиотажу

Руководство «Артемсоли» обратилось за помощью в прокуратуру Донецкой области, в Генпрокуратуру, в Министерство юстиции и в антикоррупционное бюро. Арест счетов никак не скажется на добыче, успокаивают в пресс-службе ГП «Артемсоль»: «Дефицита соли в Украине не будет. На сегодняшний день мы продолжаем производить отгрузку продукции, а это значит, что потребителям нечего бояться, и не стоит поддаваться искусственному ажиотажу. Администрации ГП «Артемсоль» удалось обеспечить своевременную выплату заработной платы почти трехтысячному коллективу. Кроме того, госпредприятие своевременно и в полном объеме выполнило обязательства перед бюджетом Украины».

Корреспонденты «Донбасс.Реалии» обратились за комментарием в Министерство аграрной политики, которому подчинено «Артемсоль», с вопросом, что оно предприняло для решения этого конфликта. Пока ответа не получили – министерство лишь распространило приведенное выше заявление самой «Артемсоли». Редакция «Донбас.Реалии» отслеживает тему и готова дать возможность мэру Соледара Александру Степаненко донести свою позицию по этому конфликту.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)