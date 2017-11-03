«Артемсіль»: суд арештував рахунки, робота підприємства може бути паралізована

Держпідприємство «Артемсіль» заявляє про арешт рахунків, робота підприємства може бути паралізована.

«У разі списання з рахунків «Артемсіль» штрафних санкцій може бути поставлено під загрозу виконання соціальних зобов’язань, а саме – виплати премії за вислугу років та винагороди за загальними підсумками роботи, які були заплановані на кінець 2017 року. Керівництво підприємства вживає заходи, спрямовані на своєчасну виплату працівникам ДП «Артемсіль» заробітної плати та виконання всіх фінансових зобов’язань», – йдеться в заяві підприємства.

У компанії повідомляють, що арешт відбувся в результаті відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з «Артемсолі» 70,5 мільйона гривень штрафних санкцій в результаті порушення умов договору з КПВІ «Пам’ять» в період 2014 -2015 років.

При цьому «Артемсіль» наголошує, що цей договір суперечить інтересам держави, укладений з конфліктом інтересів (з метою створення штучної заборгованості «Артемсіль» перед КПВІ «Пам’ять»), в порушення антикорупційного законодавства.

Укомпанії також вважають, що підписання договору і доповнень, протоколів до нього здійснювалося особами, які пов’язані між собою корпоративними інтересами і родинними зв’язками, що може вказувати на їх особисту зацікавленість.

Програма «Схеми» – спільний проект Радіо Свобода та «UA:Першого» – оприлюднила розслідування про зловживання на «Артемсолі» і численних посередників, через яких у 2015 році було реалізовано понад 80% солі. При цьому, як стверджують журналісти, завод робив дилерам додаткову знижку – 5%.

Паралельно з журналістами «Схем» ситуацією на «Артемсолі» зацікавилося Національне антикорупційне бюро, яке порушило кримінальне провадження і перевіряло роботу держпідприємства.