(Друкуємо мовою оригіналу)

Центр изучения России и оккупированных территорий совместно с изданием «Деловая столица» провели комплексное исследование экономических, социальных и политических процессов, проходящих в ОРДЛО. Основываясь на результатах, Украине предлагается несколько сценариев решения конфликта на Донбассе. Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали шеф-редактор издания «Деловая столица» Виталий Пирович и профессор кафедры экономики и международных экономических отношений Мариупольского государственного университета Юрий Макогон.

– Виталий, что удалось нового узнать благодаря такому комплексному анализу?

Виталий Пирович: Я бы хотел привести несколько цифр, которые для меня стали откровением. Демография в ОРДЛО. Оккупационная статистика говорит, что население во время войны уменьшилось всего на сто тысяч человек. Мы сопоставляли данные Федеральной миграционной службы России с органами статистики так называемых «ЛНР» и «ДНР», сопоставляли данные нашей Государственной службы статистики и пришли к другому выводу.

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По нашим подсчетам, на данный момент, на оккупированных территориях проживает не более 3,2 миллиона человек. То есть был существенный отток населения. Около 600 тысяч человек умерли или покинули территории. Огромное количество – это молодые люди, в основном семьи с детьми.

Также рождаемость упала в два раза, по сравнению с мирной Украиной.

Дотации России на эти оккупированные территории составляет около полумиллиарда долларов. Для «ДНР» дотации около 300 миллионов долларов, для «ЛНР» 200-250 миллионов долларов, без содержания армии.

– В вашем исследовании есть интересный вывод. Вы предполагаете, что Россия знает, что делать с неподконтрольной Украине частью Донбасса в экономическом плане. Какие могут быть экономические сценарии дальнейшего существования «ЛНР» и «ДНР»?

Виталий Пирович: Мы не утверждаем, что Россия знает, но она делает тактические ходы. Вариант национализации предприятия у нее был всегда, наша гражданская блокада его просто активировала. Национализация – это гарантированное убийство промышленности Донбасса.

Не знаю какие стратегические цели преследует Россия, но то, что мы сейчас видим – это впихнуть ОРДЛО в Украину, чтобы это была полная экономическая пустышка

Не знаю какие стратегические цели преследует Россия, но то, что мы сейчас видим – это впихнуть ОРДЛО в Украину, по политическим мотивам, и плюс, чтобы это была полная экономическая пустышка. А мы ее не принимаем. Что делать дальше, Россия скорее всего пока не знает, все рушится.

– Это выгодно России? На Донбассе многие жители считали и считают, что Донбасс кормит Украину.

Каждая остановленная домна на Донбассе – ликование российских металлургов

​Виталий Пирович: Невыгодно. У России есть свой уголь и своя металлургия. Каждая остановленная домна на Донбассе – ликование российских металлургов. Это уничтожение конкурента. Но есть вопрос выживания этих территорий, Россия должна балансировать.

В принципе, у них есть «план Б». Если Россия будет вкладывать в ОРДЛО около одного-двух миллиардов долларов в год в промышленность, плюс наплюет на все международные санкции, чтобы пустить эту продукцию на внутренний рынок. Это очень сложный и мало реалистичный путь. Если они перезапустят и интегрируют этот экономический донбасский кластер в российскую экономику – это автоматические санкции.

Плюс, российские металлурги и шахтеры несут свои издержки. Этот «план Б» пока лежит у России в загашнике.​

Юрий Макогон: Я хотел бы дать несколько другой срез по демографии. Известно, что в первый год российской операции Донбасс покинуло около двух миллионов человек, это подтверждается данными, которые есть в миграционных службах других государств, ООН и по Европе. Примерно один миллион выехал за пределы Украины, а один миллион выехал на мирные территории Украины. Но я согласен, что выехала молодая часть населения.​

– А что из этого следует, что молодежь выехала?

Юрий Макогон: Люди рефлекторно поступали первый год. Уезжали с мыслями на полгода-год. А потом все зависло. И сейчас, мне кажется, обе стороны не знают, какую стратегию лучше провести. Потому что все время меняется позиция относительно Минских соглашений. Если бы это было решено в политическом смысле, то тогда бы решались вопросы и экономически.

– Виталий, в вашем исследовании есть допущение, что все производственные связи могут быть восстановлены при политической воле России, хотя она, конечно, нарвется на санкции.

Виталий Пирович: С одной стороны, Россия может попытаться интегрировать эти кластеры в свою экономику. Но мы предлагаем другой вариант: создание демилитаризированных свободных экономических зон.

Во-первых, все незаконные формирования оттуда должны быть выведены. Во-вторых, безопасность и порядок должны поддерживать международные структуры.

И экономические кластеры, например, алчевский промышленный кластер, мог бы вписаться в правовую, экономическую систему Украины. Вернуть органы власти, которые там были легитимны в 2013 году. Такой компромисс.

– Александр Тимофеев, который называет себя «министром доходов и сборов» группировки «ДНР», отчитывался что бюджет так называемой «республики» перевыполнен на 12%:

«У нас запускаются новые предприятия, запустился Юзовский металлургический завод как полностью государственное предприятие. Это объект, в который не было привлечено ни копейки со стороны».

– Юрий, так называемые чиновники «ДНР» говорят, что открываются новые предприятия, растет производство и бюджет перевыполняется. Как такое возможно?

Юрий Макогон: Действительно, я подтверждаю, что заработал завод. И не только это предприятие запустилось.

Во многих случаях произошла не национализация, а были созданы наблюдательные советы. То есть завод сохраняет по законодательству прежнего собственника. Но создана группа, представители трудового коллектива и «государственных структур», под чьим наблюдением находятся предприятия.

– Виталий, куда сбывают продукцию с открывающихся предприятий на непризнанных территориях?

Виталий Пирович: Судя по всему, существуют какие-то схемы реализации через ту же Осетию. Но любой химический анализ покажет, где произведен продукт. Замаскировать его под российский очень сложно.

Мне кажется, эти победные реляции про запуск заводов немного преувеличены. Хотя я не исключаю, что, как и уголь, какая-то часть металла может уходить через Россию по серым схемам.

– В вашем исследовании есть допущение, что эти предприятия нужны Кремлю для того, чтобы уничтожить их не прямо сейчас, а перед возвращением ОРДЛО под контроль Украины. Зачем это Кремлю?

России нет смысла возвращать нам работающие предприятия

​Виталий Пирович: Я жду от Кремля только плохого. Если нам будет возвращать эти территории, я должен ожидать, что они будут полностью уничтожены, ограблены. России нет смысла возвращать нам работающие предприятия.

– Юрий, вы согласны, что есть такой риск?

Юрий Макогон: Я не согласен, это необоснованно. Многие не знают, почему на оккупированных и не только территориях продолжают работать заводы. Дело в том, что в развитых странах давно нет первого металлургического передела. Чугун, жидкая сталь делаются только в таких странах, как Украина, Россия, Китай и Индия. Поэтому наши заводы будут нужны в ближайшие десятилетия.

– Виталий, вы говорили, что сейчас на неподконтрольных Украине территориях серьезные демографические и экономические проблемы. Как Россия будет их решать?

Виталий Пирович: Она их и решает своими дотациями, делает, что может. И пока ей это недорого. Мне кажется, еще несколько лет как минимум может протянуть.

– Почему сценарий демилитаризированной свободной экономики вы находите самым лучшим вариантом в нынешних условиях?

Виталий Пирович: Мы предлагаем работать в трех направлениях. И как нам кажется, самый перспективный вариант – попробовать убедить западных партнеров и надавить на Россию, чтобы интегрировать какие-то части ОРДЛО в экономическую правовую территорию Украины. Так, как все и функционировало раньше, только не по серым схемам.

Если у человека есть работа и она завязана на Украину, больше шансов, что он будет патриотом Украины

Если у человека есть работа и она завязана на Украину, больше шансов, что он будет патриотом Украины, нежели вы ему просто будете долбить пропагандой по голове.

Но также нужно думать о направлении миротворческой миссии, потому что боевые действия должны быть прекращены.

И еще один вариант – мы должны наращивать военный потенциал, показать, что мы можем осуществить силовой сценарий освобождения этих территорий. Не значит, что мы будем штурмовать территории, но такой аргумент нужен.

– Как вы считаете, можно ли объединить неподконтрольные территории с Украиной, давя на экономику?

Юрий Макогон: Я очень поддерживаю такой вариант. Конечно, при условии абсолютного мира, иначе его реализовать невозможно.

Слушатель, Киев: Чтобы восстановить то, что было до войны на Донбассе, нужно как минимум десять миллиардов долларов. Кто их даст? Так что я за вариант отказа от этих территорий.

Не нужно представлять Донбасс как полностью пустой орех

​Виталий Пирович: Не нужно представлять Донбасс как полностью пустой орех. Мы же говорим о том, что 30% промышленного потенциала там осталось. Их можно перезапустить, и они будут приносить ту валютную выручку, которую мы потеряли в результате блокады.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)