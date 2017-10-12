(Друкуємо мовою оригіналу)

Боевики группировки «ДНР» заявили, что запустили Юзовский металлургический завод. Это предприятие расположено в центре Донецка и более трех лет не работало. Лидеры сепаратистов утверждают, что оборудование для завода они привезли из Италии и обошли таким образом санкции. В группировке заявили, что выплавленный продукт будут использовать либо для собственных нужд, либо на экспорт.

Боевики группировки «ДНР» утверждают, что запустили Юзовский металлургический завод, который был остановлен еще в начале 2014 года. Из открытия сделали большой праздник, на кнопку старта на пульте нажимал лидер группировки Александр Захарченко. По этому поводу в интернете выложено много роликов и фильмов. В глаза бросилось то, что не было ни одного кадра, подтверждающего, что металлургическое производство работает сейчас, а видео не взято из архива. Например, чтобы Захарченко был в одном кадре с плавильной печью.

На ЮМЗ использовалось итальянское оборудование, чтобы его заново запустить необходимы оригинальные комплектующие. Советник лидера группировки «ДНР» Александр Казаков заявил, что им удалось их завести.

«Необходимо оборудование, а часть оборудования – итальянское. Однако мы его привезли. Это называется «привет санкциям», – заявил Казаков

Завести импортное оборудование на неподконтрольную территорию не проблема?

Третья страна, не обязательно Россия, например, Беларусь или Казахстан, покупают у итальянской компании оборудование. А потом поставляет его сюда, в группировку «ДНР»

Проживающий сейчас в Донецке профессор экономики Юрий Макогон подтвердил, что завод заработал и что привлечено около тысячи рабочих. Завезти импортное оборудование на неподконтрольную территорию не проблема, для этого существуют уже отлаженные схемы.

«Те, кто поставлял не знал конечного пункта получения. Любая третья страна, не обязательно Россия, например, Беларусь или Казахстан, покупают у итальянской компании какое-то конкретное оборудование. А потом на основании частных договоренностей и переговоров поставляет его сюда, в группировку «ДНР», через границу, которую контролирует Россия и «ДНР», – говорит Юрий Макогон

​В группировке «ДНР» выплавленный метал везут в Россию – эксперт

Откуда у группировки валюта на дорогостоящее оборудование боевики не говорят. Экономический эксперт Олег Устенко уверен, что это деньги из России. По его мнению, Россия и будет единственным возможным покупателем металла. ЮМЗ выпускает квадратные заготовки, подобный металл уже используют в Европе в машиностроении. Но ни одна цивилизованная страна не пойдет на то, чтобы закупать металл у боевиков. Ведь его не сложно идентифицировать. Даже Россия не рискнет ставить на эти чушки свое клеймо, а будет использовать для внутренних нужд, говорит Олег Устенко.

Нигде, кроме России, нельзя будет продать металл, произведенный на ЮМЗ. Потому что если это всплывет, то скандал будет таких размеров

«Металл из группировки «ДНР» Россия покупает, Россия потребляет, а собственный метал поставляет на экспорт, как и делала до этого. Нигде, кроме России, нельзя будет продать металл, произведенный на ЮМЗ. Потому что если это всплывет, то скандал будет таких размеров, что сложно представить сколько понадобиться денег стране, согласившейся купить этот металл. Убытки будут огромные!», – считает Олег Устенко

Юзовский металлургический завод сейчас контролируется боевиками. Он находился в собственности ПАО «Мечел». Эта компания владеет производствами в 11 регионах России.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)