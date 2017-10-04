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Группировка «ДНР» сообщает о якобы возможном запуске производства на остановленном горловском химическом комбинате «Стирол». Более трех лет это предприятие не работает. Экономисты и химики утверждают, что запустить производство боевики сами не смогут. Прежде всего – потому что такой мощный конкурент не выгоден российским производителям удобрений. На «Стироле» работало более 4 тысяч человек, после того как он перешел под «внешнее управление» группировки «ДНР», рабочим прекратили выплачивать и 2/3 зарплаты, как было до этого.

До начала войны горловский химкомбинат «Стирол» выпускал 4% мировой доли азотных удобрений. Сейчас завод не работает, его остановили в 2014 году из соображений безопасности. По различной информации, сейчас функционирует лишь небольшой цех по производству несложных лекарств, вроде аскорбиновой кислоты, на котором занято, по данным боевиков, 80 работников. 4 тысячи человек остались без работы. Даже если теоретически запустить главное производство, готовые удобрения некуда будет девать, признается «мэр» Горловки Иван Приходько. Ведь готовый продукт шел напрямую по аммиакопроводу из Горловки в Одессу, сейчас он перекрыт.

«Ради того, чтобы запустить «Стирол», поверьте, горловчане скажут: «Запускайте, мы не боимся никого. Пусть он работает – хоть обстрел, хоть не обстрел. Но его просто некуда девать. Это есть беда. Это сбыт», – рассказал в интервью одному из каналов боевиков Иван Приходько.

В 2014-м собственник остановил «Стирол» из соображений безопасности, но часть зарплаты там выплачивал до тех пор, пока предприятие не «национализировали» боевики:

Боевики группировки «ДНР» не смогут запустить «Стирол» не только потому, что разъехались специалисты и некуда девать товар. Им этого не дадут сделать кремлевские кураторы, рассказывает заместитель директора департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой обладминистрации Александр Рищенко. Ведь горловские удобрения были серьезным конкурентом российским.

Стирол» всегда был конкурентом российского химпрома. Я не думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы его запустить. Меньше одним конкурентом

«Стирол» всегда был конкурентом российского химпрома. Я не думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы его запустить. На рынке сейчас – избыток удобрений. И то, что «Стирол» остановился, – для России является благом, меньше одним конкурентом. Эти удобрения делаются в России, затем их везут в Турцию, Европу. Запускать «Стирол» не выгодно, прежде всего, России», – считает Александр Рищенко

«Перспектива «Стирола» как химического гиганта фейковая» – бывший работник «Стирола»

Чистый воздух – это единственный плюс того, что стал «Стирол», рассказывает бывший медработник этого предприятия Владимир Ющенко. Он сейчас живет в Горловке, рассказывает, что работы у людей нет. Шахты остановились, машиностроительный комбинат не работает.

«Люди надеются, что «Стирол» запустят и, может, предприятие будет работать – надежда умирает последней. Перспектива «Стирола» как химического гиганта фейковая. Люди со «Стирола» ушли», – рассказал Владимир Ющенко.

До конца 2016 года на «Стироле» рабочим платили 2/3 зарплаты как при простое. Но выплаты прекратились после «национализации» завода боевиками «ДНР» зимой 2017 года.

Украина завозит сегодня минеральные удобрения более дешевые: китайские, российские – Луганская ОГА

Но простаивает и северодонецкий «Азот», находящийся на подконтрольной Украине территории. Рабочим там задерживают 2/3 зарплаты уже полгода. Директор департамента регионального развития Луганской обладминистрации Сергей Шелест в интервью заявил, что собственник предприятия Дмитрий Фирташ остановил производство из-за нерентабельности.

«Трудовые коллективы требуют у собственника запустить завод. Мы тоже требуем у собственника, чтобы он запустил завод. Черкасский «Азот» не работает, ровненский «Азот» не работает, «Сумыхимпром» не работает. Собственник этих всех предприятий один (Дмитрий Фирташ – ред.), поэтому проблема общая. Мы завозим сегодня минеральные удобрения из-за границы, более дешевые китайские, российские. А собственные предприятия у нас не работают», – сообщил Сергей Шелест.

Так выглядел работающий «Азот» до войны:

Остановка украинских химкомбинатов может быть выгодна России, таким образом, она избавляется от конкурентов в производстве азотных удобрений. А Украина, по версии издания «Зеркало недели», может потерять около миллиарда долларов прибыли.

Ранее Радио Свобода уже сообщало, как боевики группировки «ДНР» заявляли о намерении возобновить деятельность фармацевтического завода «Стирол» в Горловке.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)