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В группировке «ЛНР» обещают до лета запустить сталепрокатное производство на «Алчевском металлургическом комбинате». Ранее сепаратисты заявляли, что на предприятии запустили в работу доменную печь. Радио Донбасс.Реалии решило разобраться: работает ли предприятие сейчас? И в чём заинтересована контролирующая сепаратистов Россия – возродить комбинат или убрать его как конкурента?

Алчевский металлургический комбинат – одно из крупнейших промышленных предприятий на востоке страны. Он давал работу 15 тысячам человек, а также перечислял значительную часть денег в бюджет региона. После начала конфликта предприятие оказалось на оккупированной территории, однако перерегистрировалось в Северодонецке и продолжало работу до февраля 2017 года. Но после «гражданской» блокады железнодорожного сообщения с ОРЛО предприятие остановилось.

Позже группировка «ЛНР» ввела на нем «внешнее управление». Теперь комбинатом управляет компания с югоосетинской пропиской – «Внешторгсервис». Многие украинские эксперты предполагали, что АМК не сможет запуститься, так как сильно завязан на поставках сырья с украинских предприятий. Однако в конце прошлого года сепаратисты заявили, что запустили на АМК доменную печь.

На условиях анонимности один из начальников участка завода рассказал корреспонденту Радио Донбасс.Реалии, как сейчас работает предприятие. По его словам, доменная печь действительно запущена. Выплавляется чугун. Сырьё поставляется из России. Выплавленный чугун отправляется сначала на территорию, контролируемую группировкой «ДНР», а оттуда везётся в Россию. Хотя по документам должен отправляться в Южную Осетию. Кроме печи, работают и вспомогательные цеха – ремонтный, транспортный. Работников перевели на обслуживание в осетинский банк. На территории комбината поставили несколько банкоматов. Однако полностью связи с украинским предприятием ещё не утеряны.

Зарплаты хоть и платят в рублях, но начисляют в гривнах. Вся документация ведётся в двух экземплярах – один для осетинской компании, второй для украинской

«Зарплаты хоть и платят в рублях, но начисляют в гривнах. Кстати, вся документация ведётся в двух экземплярах – один для осетинской компании, второй для украинской», – рассказал собеседник радио Донбасс.Реалии.

Доменная печь работает, но не на полную мощность. Не хватает сырья – работник АМК

Однако назвать работу АМК полноценной сложно, считает он. Доменная печь работает далеко не на полную мощность, так как поставляемого сырья для этого не хватает.

Косвенно это подтверждается и данными, которые есть в открытых источниках. В частности, так называемый «министр промышленности и торговли ЛНР» Дмитрий Божич недавно заявлял, что предприятие за 2 месяца работы выплавило более 16 тысяч тонн чугуна.

Тем временем, только за одни сутки перед остановкой в начале 2017 года на комбинате было выплавлено 4,5 тысячи тонн чугуна.

Теперь же в группировке «ЛНР» заявляют, что планируют до лета запустить сталепрокатное производство. Об этом российским журналистам рассказал нынешний лидер группировки Леонид Пасечник, попутно поблагодарив Россию за помощь в запуске комбината.

«Благодаря усилиям и помощи братской Российской Федерации, нашего старшего брата, старшей сестры, я не знаю, – общими усилиями запущен Алчевский металлургический комбинат. Безусловно, он запущен не на полную мощность, но приблизительно на апрель-май текущего года мы планируем запустить сталепрокатное производство», – заявил Леонид Пасечник.

Запуск «АМК» – имиджевый проект, российским металлургам придётся ужаться – Виталий Пирович

Так в чём заинтересована контролирующая сепаратистов Россия – возродить комбинат или убрать его как конкурента? Запуск АМК в первую очередь – имиджевый проект как для России, так и для местных лидеров группировки «ЛНР», считает шеф-редактор издания «Деловая столица» Виталий Пирович.

По его словам, запуск предприятия снимет социальное напряжение в городе, а также позволит пропаганде открыто заявлять, что Украина якобы бросила комбинат и его работников на произвол судьбы, а Россия помогла ему «подняться с колен». И это скорее всего будет происходить даже несмотря на то, что АМК – прямой конкурент российским металлургам.

Политика в России всегда превалирует над экономикой

«Всё равно это вытеснение продукции российских металлургов. Но политика в России всегда превалирует над экономикой. Если Путин решил, что так оно должно быть, значит, российским металлургам придётся ужаться», – считает Виталий Пирович.

Также запуск меткобината позволит России сократить финансирование оккупированных территорий. Если учесть, что ранее АМК экспортировал продукции практически на 1 миллиард долларов в год, говорит Виталий Пирович, то даже если сейчас предприятие будет работать только на треть, это всё равно будут очень большие заработки. Поэтому сейчас мощность работы «АМК» зависит только от того, на сколько будут готовы ужаться российские металлурги.

Тем временем, далеко не все обещания, которые давались работникам комбината, выполняются. В начале этого года подконтрольное уже группировке «ЛНР» руководство АМК обещало запустить вторую доменную печь и повысить зарплату на предприятии. В январе на встрече с трудовым коллективом начальник управления по персоналу и общим вопросам Владимир Данилович говорил, что произойти это должно в течении одного-двух месяцев.

«На подходе – запуск доменной печи № 1. Планируется запуск, уже доменщики сидят, воздухонагреватели разогреваются. Я думаю, что всё будет нормально, и в феврале-марте мы увидим то повышение, которое планировали», – заявлял Владимир Данилович.

Однако повышения зарплат сотрудники АМК пока так и не дождались. Более того, с выплатами по существующим окладам частые задержки, пишут люди в социальных сетях. Судя по постам в группе «Обратная сторона АМК», зарплату за январь выплатили только в последних числах февраля. А февральскую зарплату люди ждут до сих пор.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)