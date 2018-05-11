Порошенко: «нормандська зустріч» може відбутися на початку червня

Президент України Петро Порошенко заявляє, що «нормандська зустріч» може відбутися на початку червня.

«Я вважаю, що її (зустріч у «нормандському форматі») можна й варто провести на початку червня», – сказав Порошенко у ході прес-конференції за участі президента Словенії Борута Пахора.

Він зауважив, що зустріч у нормандському форматі не має бути зустріччю заради зустрічі.

10 травня Петро Порошенко заявив, що у ході зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном узгодили кроки для проведення ««нормандської зустрічі».

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Наприкінці травня запланована зустріч лідерів Франції і Німеччини з російським президентом Володимиром Путіним.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

