Президент: з Меркель і Макроном узгодили кроки для проведення «нормандської зустрічі»

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у ході зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном узгодили кроки для проведення ««нормандської зустрічі».

«Ми чітко узгодили і скоординували порядок денний, кроки, які ми маємо зробити, щоб провести засідання «нормандського формату». Найбільш ймовірно, це може відбутися в Парижі. Ми чекаємо, щоб якісно підготувати порядок денний», – сказав він за підсумками зустрічі.

Він також додав, що під час зустрічі поінформував Меркель і Макрона про ескалацію ситуації на Донбасі.

9–10 травня 2018 року президент України здійснює робочий візит до Німеччини. Як очікується, на зустрічі Порошенко і європейські лідери обговорюватимуть важливі для України питання – зокрема, «Північний потік-2» та євроінтеграцію.

Наприкінці травня запланована зустріч лідерів Франції і Німеччини з російським президентом Володимиром Путіним.