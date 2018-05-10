На Донбасі загинув один, поранені п’ятеро українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 9 травня загинув один український військовий, поранень зазнали ще п’ятеро бійців – троє під Авдіївкою та двоє під Волновахою, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. Він також заявляє, що 9 травня підтримувані Росією бойовики 20 разів застосували артилерію та міномети, 53 рази вдалися до прицільного вогню із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, озброєння БМП.

«Підрозділи Об’єднаних сил вели інтенсивні бойові дії в районі Авдіївської промзони, населеного пункту Піски, давали адекватну відповідь та знищували вогневі засоби противника», – йдеться в повідомленні.

У перші години 10 травня втрат серед українських військових немає, додає штаб.

В угрупованні «ДНР» заявили про мінометні удари з боку українських військових на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 9 травня.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.