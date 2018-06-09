Омбудсмен Денісова заявляє, що спочатку відвідає українських в’язнів у Росії, а потім у Криму

Уповноважений Верховної Ради Людмила Денісова заявляє, що спочатку відвідає українських в’язнів у Росії, а потім в анексованому нею Криму, передає її прес-служба.

Вона зазначила, що згідно з домовленостями між президентом України Петром Порошенком та президентом Росії Володимиром Путіним, наразі готується список політв’язнів, яких планують відвідати омбудсмени обох країн.

«Ми уже говорили з омбудсменом Росії Тетяною Москальковою. Зараз узгоджуємо дату, коли я поїду до РФ, а вона, зі свого боку, приїде в Україну. Поїздки буде дві. Спочатку я поїду до Росії. Потім я відвідаю Сімферопольське СІЗО на тимчасово окупованих територіях Криму», – коментує Людмила Денісова.

Вона зазначила, що під час візитів планує перевірити умови тримання українських громадян, забезпечення їх юридичною та медичною допомогою, а також дотримання Росією свого законодавства під час ув’язнення українців та виконання нею ратифікованих міжнародних конвенцій, що регулюють права обмежених у свободі.

9 червня відбулася телефонна розмова між президентом України Петром Порошенком та його російським колегою Володимиром Путіним. За повідомленням прес-служби Адміністрації президента України, вони, зокрема, домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України і Росії обміняються візитами до ув’язнених громадян.

Після цього російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що збирається відвідати в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, довірену особи Володимира Путіна під час виборів президента 2018 року Олену Одновол, яких підозрюють у держзраді, а також військових Олександра Баранова та Максима Одинцова, яких у лютому 2018 року визнали винними в державній зраді й дезертирстві, засудивши їх до 14 і 13 років позбавлення волі відповідно.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують 64 людини.