Російський омбудсмен заявила, що відвідає в Україні Вишинського й довірену особу Путіна

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова відвідає в Україні заґратованих керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, фігурантів «справи кримських дезертирів» Олександра Баранова та Максима Одинцова, а також керівницю кримського відділення російського громадського руху «Волонтери перемоги», довірену особи Володимира Путіна під час виборів президента 2018 року Олену Одновол. Про це Москалькова повідомила в коментарі російському виданню РБК.

Омбудсмен уточнила, що цей список неповний. За її словами, у неї відбулася розмова з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою, яка до цього обговорила візит Москалькової до України з президентом Петром Порошенком.

«Ми з Денисової визначилися, що обмінюємося списками тих людей, яких ми хочемо відвідати, і домовляємося про графік відвідування, дати, географію відвідування… Їй президент сказав, що він готовий забезпечити безперешкодне відвідування для мене України і місць несвободи і забезпечити мою безпеку», – зазначила Москалькова.

9 червня відбулася телефонна розмова між президентом України Петром Порошенком та його російським колегою Володимиром Путіним. За повідомленням прес-служби Адміністрації президента України, вони, зокрема, домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України і Росії обміняються візитами до ув’язнених громадян.

Вишинського та Одновол українська влада підозрює в державній зраді, обидва наразі перебувають під арештом. Баранова й Одинцова у лютому 2018 року визнали винними в державній зраді й дезертирстві, засудивши їх до 14 і 13 років позбавлення волі відповідно.