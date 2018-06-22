«Заберіть своїх – віддайте наших»: активісти встановили тих, на кого можна обміняти українських політв’язнів

Під консульством Росії в Києві зібралися активісти на акцію «Заберіть своїх – віддайте наших». Вони вимагали обміну українських політв’язнів на затриманих в Україні росіян чи українських громадян, у яких може бути зацікавлена Росія.

Організація «Медійна ініціатива за права людини» встановила імена 21 затриманого росіянина чи громадянина України, яких можна було б віддати Росії в обмін на українців. Перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що таких людей 23, але хто вони, вона не розповідала.

Радіо Свобода публікує інформацію про затриманих, яку встановила «Медійна ініціатива за права людини».

Сєдіков Олексій

Командир взводу 7-ї бригади сил угруповання «ЛНР». Представлявся російським лейтенантом. Засуджений українським судом до 11 років позбавлення волі за участь у створенні терористичної організації. Має проблеми зі здоров’ям внаслідок зазнаного під час бою поранення.

Сидоров Денис

Розвідник 3-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії. Був затриманий 8 вересня 2016 року під час перетину лінії розмежування в Донецькій області. Засуджений українським судом за планування, підготовку, розв’язання та ведення агресивної війни.

Агєєв Віктор

Затриманий 2017 року в Луганській області. При затриманні мав при собі військовий квиток кадрового військовослужбовця Збройних сил Росії, а також заявляв, що він є діючим військовослужбовцем ЗС Росії. Обвинувачений в участі в терористичній організації «ЛНР». Засуджений до 10 років позбавлення волі.

Гратов Валерій

Полковник Збройних сил Росії. Був затриманий у червні 2017 року при спробі виїзду з України до Придністров’я за підробленими документами. Обвинувачений в участі у створенні терористичної організації.

Кусакін Василь

Бойовик формування «Тайфун» сил угруповання «ДНР». Засуджений до 8 років позбавлення волі за вчинення терористичного акту.

Єгоров Сергій

Бойовик формування «Казачий корпус» сил угруповання «ДНР». Обвинувачений в участі у створенні терористичної організації, незаконному зберіганні зброї, незаконному перетині кордону.

Гаджиєв Руслан

Танкіст формування «Август» сил угруповання «ЛНР». Затриманий у лютому 2015 року під час боїв за Дебальцеве. Засуджений українським судом до 15 років позбавлення волі за ведення агресивної війни та участь у терористичній організації.

Корчагін Микола

Бойовик збройних формувань угруповання «ДНР», затриманий в зоні проведення АТО в червні 2014 року. Засуджений до 8 років ув’язнення за участь у створенні терористичної організації.

Чубарова Лариса (позивний «Тереза»)

Затримана у квітні 2015 року. Учасниця угруповання «ДНР». Засуджена до 11 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність України та участь у незаконних збройних формуваннях. Адвокат повідомляє про критичний стан здоров’я засудженої, нібито навіть сталася зупинка серця.

Доронін Олег

Член збройного казачого формування Павла Дрьомова у складі сил угруповання «ЛНР». Затриманий у 2015 році в районі міста Попасна Луганської області. Засуджений до 13 років позбавлення волі за участь у терористичній організації.

Кімаковський Ігор

Затриманий у липні 2015 року під час спроби перетину лінії розмежування в Донецькій області. При собі мав зброю і посвідку снайпера «Збройних сил ДНР». Обвинувачений в участі у створенні терористичної організації. Справа слухається в Красноармійському суді міста Покровська. Наприкінці травня був звільнений з-під варти.

Жидких Аркадій

Бойовик збройного формування «Восток». Затриманий у вересні 2015 року. Обвинувачений в участі в терористичній організації. В лютому 2017 року засуджений до 8 років позбавлення волі. 6 березня 2018 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок без змін.

Баранов Олександр

Дезертир зі Збройних сил України у Криму, під час окупації Криму перейшов на бік російських військ. Затриманий 20 листопада 2016 року на адміністративному кордоні з Кримом поблизу пункту пропуску Чонгар. Засуджений до 13 років позбавлення волі за державну зраду і дезертирство.

Сінічак Тарас

Дезертир зі Збройних сил України у Криму, під час окупації Криму перейшов на бік російських військ. Засуджений до 8 років позбавлення волі за державну зраду і дезертирство.

Одинцов Максим

Затриманий разом із Олександром Барановим. Засуджений українським судом до 14 років позбавлення волі за державну зраду і дезертирство.

Мефьодов Євген

Був серед антимайданців, що брали участь у масових сутичках 2 травня 2014 року в Одесі. За статтею «масові заворушення» українським судом виправданий. Заарештований повторно за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України. Перебуває в Одеському слідчому ізоляторі.

Черних Павло

Затриманий 30 квітня 2015 року. Обвинувачений в участі у створенні терористичної організації. Вважають, що Черних із групою осіб займалися збором військової інформації для угруповання «ДНР» на підконтрольній Києву території.

Коваліс Ольга

Була затримана разом із Павлом Черних на блокпосту поблизу Маріуполя. Обвинувачена в участі у створенні терористичної організації. Справа слухається Іллічівським районним судом міста Маріуполя.

Валехідіс Олександр

Затриманий СБУ 30 липня 2014 року під час спроби передати таємні документи своїм кураторам. Засуджений у грудні 2014 року за шпигунство до 10 років ув’язнення.

Вишинський Кирило

Керівник агентства «РИА Новости-Украина». У 2015 році отримав громадянство Росії, проте заяву про відмову від українського громадянства зробив лише після затримання. Затриманий 15 травня 2018 року в Києві за підозрою у державній зраді. Перебуває в СІЗО міста Херсона.

Володимир Горбенко

Капітан судна «Норд» із Криму. Затриманий на судні в Азовському морі. Спочатку йому оголосили про підозру в порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Пізніше йому повідомили про ще одну підозру в незаконному занятті рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.