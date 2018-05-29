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29 Травень 2018, Київ 16:56
Події

Українські політв’язні. Чи піде Путін на поступки?

Російська прокуратура просить для українського журналіста Романа Сущенка 14 років позбавлення волі, повідомив його адвокат Марк Фейгін. Вирок у справі Московський районний суд оголосить 4 червня. Тим часом продовжує голодування в російській тюрмі український режисер Олег Сенцов. За словами його адвоката, зараз Сенцов отримує підтримувальну терапію. У вівторок прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про можливість обміну Сенцова на затриманого в Україні російського журналіста Кирила Вишинського, заявив, що «питання про обмін ніхто не ініціював». Чи можливий такий обмін і на кого мінятиме Кремль українських політв’язнів?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради України, член гуманітарної підгрупи ТКГ на переговорах у Мінську; Олександр Мартиненко, генеральний директор агентства «Інтерфакс-Україна».

Ведуча: Інна Кузнецова

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