У Києві закликали Путіна обміняти затриманих росіян в Україні на українських політв’язнів

Біля консульства Росії у Києві відбулась акція «Заберіть своїх – віддайте наших». Активісти закликали обміняти затриманих в Україні російських громадян на українських політв’язнів в Росії.

Представники «Медійної ініціативи за права людини» зачитали імена 19 росіян, затриманих в Україні, яких можна було б обміняти.

«У Росії їхні імена не знають і долею цих людей майже не цікавляться», – заявила координатор організації Марія Томак.

Активісти залишили під консульством ляльку, яка символізує затриманого в Україні росіянина, та передали разом з нею звернення до Путіна із закликом про обмін.

З російського консульства до активістів ніхто не вийшов.

Організатори події повідомили про те, що найближчим часом подібна акція відбудеться в Берліні.

9 червня відбулася телефонна розмова між президентом України Петром Порошенком та його російським колегою Володимиром Путіним. За повідомленням прес-служби Адміністрації президента України, вони, зокрема, домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України і Росії обміняються візитами до ув’язнених громадян.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомляла, що зі своєю українською колегою Людмилою Денісовою обмінялася списками, у кожному з яких по 34 людини, яких вони планують відвідати у місцях неволі.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують щонайменше 70 людей.