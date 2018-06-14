Український омбудсмен планує відвідати ув’язненого Сенцова – Мокалькова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова планує відвідати ув’язненого Олега Сенцова і ще 33 українських в’язнів, які перебувають в місцях неволі в Росії та анексованому Криму. Про це повідомила російський омбудсмен Тетяна Москалькова журналістам у Єкатеринбурзі, повідомляє агентство «Інтерфакс».

«Ми обмінялися списками, в кожному списку по 34 людини. Людмила Денісова планує відвідати та просить надати в цьому сприяння мене й органи влади Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Дмитра Штиблікова, Романа Сущенка, Олександра Кольченка та інших», – повідомила Москалькова.

За її словами, перший візит Людмили Денісової відбудеться в суботу до Омська, де вона відвідає Дмитра Штиблікова.

За її словами, український омбудсмен також має намір відвідати, зокрема, Крим, де в СІЗО Сімферополя перебувають громадяни України Володимир Балух, Володимир Дудка, Олексій Бессарабов, Євген Панов і Андрій Захтей.

Тетяна Москалькова зазначила, що направила керівникам слідчих органів запити на відвідування Людмилою Денісовоюї тих обвинувачуваних, які перебувають у СІЗО, і чекає на відповіді.

Сама Москалькова, за її словами, у понеділок, 18 червня, планує відвідати в СІЗО Херсона в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, підозрюваного у держзраді. Також Москалькова має намір відвідати довірену особу Володимира Путіна під час виборів президента 2018 року Олену Одновол, яку підозрюють у держзраді, військових Олександра Баранова та Максима Одинцова, яких у лютому 2018 року визнали винними в державній зраді й дезертирстві, засудивши їх до 14 і 13 років позбавлення волі відповідно, російського військовослужбовця Віктора Агеєва, взятого у полон на Донбасі і засудженого до 10 років в’язниці за терористичну діяльність.

«У нас є дорожня карта, все розписано по днях. Ми плануємо завершити (відвідування) до серпня, якщо не буде перешкод», – додала російський омбудсмен.

9 червня відбулася телефонна розмова між президентом України Петром Порошенком та його російським колегою Володимиром Путіним. За повідомленням прес-служби Адміністрації президента України, вони, зокрема, домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України і Росії обміняються візитами до ув’язнених громадян.

13 червня Людмила Денісова вирушила до Росії, повідомив президент Петро Порошенко.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочинає другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Олега відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема, українського режисера Олега Сенцова. Акції на підтримку проходять у багатьох країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Європейський парламент 14 червня ухвалив резолюцію із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Росії.