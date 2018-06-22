Сенцов написав листа російським кінематографістам (текст)

Російський кінопродюсер Євген Гінділіс оприлюднив у Facebook текст листа від Олега Сенцова із колонії, датований 22 червня.

У листі Сенцов дякує російським кінематографістам, що виступили на його підтримку.

«Важко зробити лише перший крок. Хтось його зробив відразу, а хтось лише недавно, але я всім і кожному вдячний з вас за сміливість. Я розумію, що ви ризикуєте, відкрито підтримуючи мене зараз, живучи у цій країні. Я не пишу і не називаю імен та прізвищ не тому, що їх не знаю чи не ціную, а боюся просто когось забути або особливо виділити. Я вдячний вам всім. Зрушення у свідомості радянських людей, що призвели спочатку до перебудови, а потім до краху імперії і свободи почався саме тоді, коли кінематографісти почали ці зміни зі свого з'їзду у 80-х роках минулого століття. Можливо, і вам судилася та ж місія і завдання, щоб зруйнувати ще більш потворну імперію, яка зараз вибудувана і продовжує еволюціонувати у вашій країні. Удачі вам у цьому! Але не забувайте при цьому знімати і прекрасні фільми!» – мовиться у опублікованому документі.

Ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов розпочав 22 червня 40-й день голодування з вимогою звільнення українських політв’язнів.

Як повідомив адвокат українця Дмитро Дінзе після відвідування підзахисного 21 червня, Сенцов перебуває в окремій палаті медчастини колонії, лікарі якої роблять все можливе для збереження його життя. У нього загострилися проблеми з серцем і нирками.

У стані здоров’я українця вже була одна криза, друга може настати будь-якої миті, і тоді його можуть почати годувати примусово, повідомила 22 червня із посиланням на Дінзе український омбудсман Людмила Денісова.

Європейський парламент 14 червня ухвалив резолюцію із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Росії.