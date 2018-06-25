Чотири десятки днів минуло від початку голодування українського режисера Олега Сенцова. Звільнення з російських в'язниць усіх українських політв'язнів – його єдина вимога. Інакше Сенцов піде «до кінця». За свідченням лікарів колонії, кризова ситуація зі здоров'ям режисера може настати найближчим часом.

В усьому світі й у Росії відбуваються акції на підтримку Сенцова. Сотні відомих людей висловили кримському режисерові слова підтримки. Російський режисер документального кіно Віталій Манський розповів телепроекту Крим.Реалії про реакцію спільноти кінематографістів на вчинок свого колеги. Сюжет, присвячений Олегу Сенцову, дивіться в новому випуску телепрограми «Крим.Реалії», а найяскравіші цитати відомого документаліста ми зібрали в один текст.

Вчинок Олега Сенцова дає шанс кожному бути не негідником. Якось це проявити, сформулювати – це дуже важлива обставина

– Вчинок Олега Сенцова дає шанс кожному бути не негідником. Якось це проявити, сформулювати – це дуже важлива обставина. Я розумію, що Олег не закладав це в свої плани, якщо так можна, звичайно, висловитися, але для кожного росіянина, і вже тим більше –кінематографіста, голодування Олега Сенцова – це шанс для самоочищення.

– Потрібно розуміти, що ця людина нікому нічого не зобов'язана. Те, що він зараз робить – це абсолютний подвиг.

– Мені здається, він чесна, чиста й порядна людина, ось цього нам усім і потрібно вчитися, коли ми боремося за свободу Олега Сенцова.

– Якщо не російська громадськість натисне, а поставить якийсь ультиматум європейське і світове співтовариство з вищої політичної еліти, і для гаранта російської конституції це здасться переконливим, то він може тоді відпустити Сенцова. Він може все зробити, він може Кремль підірвати, якщо йому це буде вигідно.

– Не потрібно чекати від Олега Сенцова, коли він опиниться на волі – а він опиниться на волі, я в цьому абсолютно переконаний – 20 років ця влада не протримається... І якщо Олег якось припинить голодування, він, звичайно, опиниться на свободі... Не потрібно чекати від нього й вимагати якихось шедеврів, картин одразу Каннського конкурсу.

Те, що така кількість людей підписали цю заяву, надсилали листи з проханням включити їхній підпис під цим зверненням, говорить про те, що є якийсь шанс у Росії

– Те, що така кількість людей – і члени кіносоюзу, і не члени кіносоюзу – підписали цю заяву, надсилали листи з проханням включити їхній підпис під цим зверненням, – це говорить про те, що є якийсь шанс у Росії в цілому на зміну того шляху, яким зараз іде нинішнє керівництво.

– Дуже шкода, що футбольні баталії в Росії не сприяли визволенню Сенцова. Свого часу, перед олімпіадою в Сочі, він (російський президент – КР) повважав для себе вигідним звільнити Михайла Ходорковського, наприклад...

– У Росії немає громадянського суспільства, немає поваги до таких малих зачатків його формування. Є неповага до інтелігенції, неповаги до думки громадян, але є неодноразово продемонстрована дія всупереч проханням або відозвам суспільства.

​Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Правозахисники і сам режисер називають справу сфабрикованою

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити з російських в'язниць всіх українських політв'язнів. Режисер неодноразово заявляв, що триматиме голодування «до кінця». У прес-службі Кремля заявили, що широкий громадський резонанс, який викликало голодування Олега Сенцова, не зможе вплинути на процедуру помилування.

Європейський суд із прав людини зажадав від Росії медичні документи про стан здоров'я Сенцова. Просити про помилування режисера готовий генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд.