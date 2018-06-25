МЗС України вимагає від Росії допуску омбудсмена до Сенцова та Балуха

Міністерство закордонних справ України звернулося до Росії з вимогою невідкладно забезпечити зустріч уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з утримуваними Москвою громадянами України.

«Надіслали термінову ноту РФ щодо забезпечення безперешкодного допуску омбудсмена України Денісової до українських політв'язнів в РФ. В першу чергу вимагаємо від РФ доступу до тих, хто голодує і перебуває у тяжкому стані – до Олега Сенцова, Володимира Балуха та інших», – вказала речниця МЗС України Мар’яна Беца у Twitter.

Денісова 25 червня нагадала російській колезі Тетяні Москальковій, що «ще в суботу, 23 червня, відправила лист до Уповноваженого РФ з двома планами щодо відвідання громадян України і РФ, які утримуються у виправних установах України та Російської Федерації». «Жодної відповіді так і не отримала», – вказала український омбудсмен.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вже не вперше вимагає від Росії терміново надати їй доступ до українських громадян, яких утримують у Росії й анексованому нею Криму.

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Олег Сенцов від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії.

22 червня Денісова з посиланням на слова адвоката Дмитра Дінзе повідомляла, що Сенцов у поганому стані, дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка.

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Володимир Балух, ув’язнений в анексованому Росією Криму, продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

На фотографіях, зроблених на засіданні підконтрольного Росії Роздольненського райсуду Криму 22 червня, видно, що Володимир Балух значно втратив у вазі. Адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що український активіст за час голодування втратив понад 30 кілограмів ваги.

У цілому в Росії і анексованому Криму, за даними правозахисників, утримують близько 70 українських політв’язнів.