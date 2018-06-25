Виборча комісія Туреччини оголосила Ердогана переможцем виборів президента

Вища виборча комісія Туреччини оголосила чинного лідера Реджепа Тайїпа Ердогана абсолютним переможцем президентських виборів.

Голова комісії Саді Ґювен вранці 25 червня оголосив, що Ердоган обійшов свого найближчого суперника з «абсолютною більшістю всіх чинних голосів».

Точних даних він не назвав. За словами Ґювена, вже пораховані 97,7% голосів виборців. Він додав, що непораховані голоси вже не можуть вплинути на переобрання Ердогана.

Остаточні результати комісія має опублікувати пізніше 25 червня.

Раніше державне телебачення повідомляло, що Ердоган набирає 53% голосів після опрацювання 99% бюлетенів, тобто стає президентом вже за підсумками першого туру виборів.

Його головний опонент, лідер опозиційного Республіканської народної партії Мухаррем Індже отримує 31% голосів.

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Партія справедливості і розвитку, лідером якої є Ердоган, лідирує на дострокових парламентських виборах – за результатами підрахунку 97% бюлетенів вона здобуває 42,43% голосів. Республіканська народна партія Туреччини набирає 22,75% голосів.

Після оголошення переможцем виборів Ердоган заявив, що діятиме більш рішуче проти терористичних організацій і звільнить більше території в Сирії, щоб дозволити «гостям» Туреччини повернутися додому безпечно, маючи на увазі тисячі біженців, які втекли з Сирії через громадянську війну там.

Голова німецько-турецької парламентської групи Бундестагу Севім Дагделен заявила агенції dpa, що вибори в Туреччині не були «ані вільними, ані чесними».

«Ердоган досягнув своєї мети – авторитарної президентської системи, через маніпуляції, що почалися задовго до дня виборів», – сказала вона.

У квітні Ердоган заявив, що президентські й парламентські вибори відбудуться 24 червня, на 17 місяців раніше, ніж планувалося.

Внаслідок конституційних змін, схвалених після референдуму 2017 року, Туреччина переходить від парламентської системи до президентської, надаючи наступному президенту розширені повноваження.

Зміни, які дозволять Ердогану залишатися при владі до 2029 року, підтримали 51% учасників голосування. Вони наберуть чинності після виборів.

Ердоган став президентом Туреччини у 2014 році, до цього з 2003 року був прем’єром країни.